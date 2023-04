Andreina Bravo rompió el silencio y dijo que siente actualmente por su ex Miguel Melfi

Quien conoce de cerca la trayectoria de Andreina Bravo, sabe muy bien que fue su icónico amor con Miguel Melfi, el que la acompañó en sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento y las cámaras, tras resultar como la pareja ganadora de uno de los realitys más conocidos de Turquía y el Ecuador ´El poder del amor´.

A más de un año de una ruptura que causó más de un comentario de rechazo y desilusión entre su fanaticada, la intérprete de ´Arte´ abrió su corazón en una entrevista con Mariela Viteri, donde abordó un tema que para muchos sigue teniendo aristas pendientes, y son sus actuales sentimientos para con el panameño que se creía era el amor de su vida, Miguel Melfi.

“Por el hecho de todo lo que pasamos, siento que yo le tengo un respeto, y espero que todo le vaya super bien en su carrera, en todo lo que haga, porque en realidad no tengo ningún rencor, más bien es un momento lo que pasó que fue muy lindo, que aprendimos mucho, que experimentamos mucho”, dijo Andreina, tras ser interrogada, sobre el qué le diría a su ex.

Y aunque la bandolera aseguré ya no sentir más que solo respeto. Fue hasta hace muy poco que Andreina se volvió centro de miradas, luego de publicar un tuit, donde muchos de los medios aseguraban que se trataba de una indirecta para el panameño, luego de que se diera a conocer el rumor de una nueva relación.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, expresó su sentir a la nueva noticia de Melfi se encontraría en una nueva relación, luego de que terminaría su relación con Bravo.

De acuerdo a lo que han dado a conocer las plataformas y programas de farándula en Ecuador, Valeria Gutierrez sería la nueva pareja de Miguel, por lo que la cantante puso a especular a sus seguidores.

“¿Me sorprende? No me sorprende”, fue lo que publicó la reconocida ecuatoriana, luego de que la tarde de este martes 17 de enero se pusiera como tema de discusión la nueva relación del ex de Andreina.