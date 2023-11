Andreina Bravo aclara que no tiene ningún romance: “Déjenme vivir” fue su respuesta a ‘Los Hackers de la Farándula’

Andreina Bravo, la ganadora del popular reality show de Ecuavisa, El Poder del Amor, y ahora cantante, ha vuelto a ser el centro de atención de los medios, luego de ser captada por Los Hackers de la Farándula, con un comentarista deportivo que podría ser su nueva pareja.

Sin embargo, luego de darse a conocer la noticia y que se difundieran las imágenes donde se ve a ambos disfrutando en una fiesta, Andreina se pronunció para aclarar que no tiene novio y esa persona es solo un amigo.

“Jajaja, ¡Ya suéltenme! Salir con amigos de fiesta, reír, hacer bromas, es normal. No todo el que está conmigo es mi pareja. Déjenme vivir, jajaja ahora ya no puedo disfrutar con mis amigos porque se inventan cosas”, escribió Andreina Bravo en su cuenta de X, antiguo Twitter.

[ Andreina Bravo lanzó oficialmente su primer álbum y así reacciona el público ]

En las imágenes compartidas por el reportero Leonardo Quezada, conocido como ‘Lazito’, a través de ‘Los Hackers de la Farándula’, se puede ver a la cantante disfrutando de una fiesta en compañía de un caballero. Los expertos en farándula investigaron más a fondo y descubrieron que el misterioso hombre es Santiago Bucaram, un conocido comentarista deportivo.

Andreina sigue trabajando en su carrera

Andreina ha revelado en entrevistas a otros medios que, como hija única, puede ser un poco caprichosa, pero que esta ahora es una de sus mayores virtudes con respecto a sus sueños. “Si me quedara con el primer no, no hubiera sacado ni mi primera canción ni ahora el disco”. Y ella sueña en grande. Le gustaría hacer una edición especial en vinilo, pero le hará caso a su equipo antes de lanzarse en ese proceso que, además, es muy costoso.

“La música siempre ha estado conmigo y siempre fui muy artística, pero no lo veía como para mí. No lo veía venir. La vida me ha puesto en bandeja todo lo que está pasando. Mi mánager es Dios, porque Él me pone en el camino y yo lo aprovecho”, ha dicho la artista.