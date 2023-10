Andreina Bravo lanzó oficialmente su primer álbum y así reacciona el público

Andreina Bravo realizó una rueda de prensa para promocionar su primer álbum que saldrá digitalmente este 26 de octubre. Lo que iba a ser un EP de seis canciones se transformó en su primer disco digital, el cual fue muy bien recibido por parte de sus fanáticos.

“Cuando un artista se dedica a hacer arte y quiere vivir de ello, debe tener su esencia intacta y no perderla”, son las palabras de la artista que justifican el título de su álbum: Esencia.

Este está compuesto por ocho canciones. Bandolera, Medicina, Arte, Matriarcado, Hater y Refugio son las que ya conoce su público, mientras que Gata Gángster y Desayuno son los dos bonus tracks que ella considera un regalo para quienes la han seguido desde el principio de su carrera.

“Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido como una montaña rusa de emociones. A pesar de que llevo dos años, para mí han sido muchas vivencias que no me esperaba y esto ha sido gracias a cada sueño que me he propuesto”, manifestó la cantante.

Andreina explicó que Gata Gángster trata sobre el empoderamiento, pero no desde el ego, mas bien desde ese coraje del que se llena una persona cuando se levanta desde las cenizas. El video musical fue grabado en Vía a la Costa por la madrugada. Su madre y su equipo estuvieron apoyándola y acompañándola en el proceso.

Aunque le gustaría tener una “versión vinilo y todas las versiones físicas posibles”, Andreina asegura que en su próximo álbum pensado para el 2024 podrá darles un disco especial a sus seguidores. Por ahora se enfoca en el merch de Esencia que incluye un termo con el branding de su marca personal, un elemento que lleva con ella a todas partes.