Andreina Bravo arremete contra el reportero Leonardo Quezada: “Me acosa a mí y a mi familia”

Andreina Bravo no quiere ver ni en foto a Leonardo Quezada. La cantante expresó por voz propia el rechazo que ya se hacía evidente hacia el reportero de ´Los Hackers´, mismo que dejó saber hace tan solo unas semanas atrás, en la alfombra roja de los premios REM.

Fue en una reciente entrevista para el medio ´Full Farándula´ que la bandolera del Ecuador explicó de donde nacía el impase con el periodista, asegurando entre muchas cosas, que ´Lazito´ sería un acosador.

“En mi casa siempre me enseñaron que uno debe tratar a las personas como te gustaría que te traten, si te acosan y te difaman”, comenzó diciendo la intérprete de ´Arte´ quien luego fue interrogada por el reportero, sobre si habría tenido una situación parecida con Quezada, a lo que respondió de manera inmediata. “Por supuesto, muchas veces, me acosa no solo a mí también a mi familia”.

“Eso me parece incorrecto, de muy mal gusto, ya se torna un poco incomodo, para mí como artista lo más importante es poder hacer una buena nota” añadió Andreina, quien luego explicó, que ya se ha llevado más de una decepción al ver titulares de notas que a su visto han sido manipuladas.

“Los encabezados son difamando mi imagen, destruyéndome, cuando al final del día no es así”, dijo.

¿Qué pasó en los premios REM?

Un ambiente tenso, eso fue lo que se vivió el pasado miércoles 20 de marzo, en la alfombra roja de los premios REM. La cantante Andreina Bravo protagonizó lo que podría tildarse como un mediático enfrentamiento con uno de los reporteros de farándula más conocidos del país, Leonardo Quezada, también llamado ´Lazito´.

Fue al momento de su llegada al galardón, que la cantante fue recibida por distintos reporteros de entretenimiento de varios países, entre esos también los de ubicación nacional, quienes apenas vieron entrar a la intérprete de ´Arte´ se apersonaron para conseguir su nota y hacerle más de una pregunta, sin embargo, fue tras el acercamiento de uno de ellos en específico: Leonardo ‘Lazito’, que la artista cambió de inmediato su postura y comenzó el toma y dame de palabras.

“Mira primero te quiero decir que le estoy dando la oportunidad a él porque fue muy respetuoso para pedirme la entrevista, no seas malcriado, y no te metas, me entiendes”, así contestó la cantante tras ser abordada por Quezada