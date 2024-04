¿Encontró al definitivo? Mariela Viteri a días de celebrar su aniversario con su nueva pareja

“Un año de madurez, de tranquilidad, paz y pasión”, con estas palabras describió la presentadora Mariela Viteri, un año de noviazgo que para ella ha sido muy reconfortante y que le ha permitido seguir siendo ella, sin ningún tipo de limitaciones.

Mariela Viteri reveló que será el próximo 29 de abril, que cumpla oficialmente un año de novia con Roberto Trujillo, quien es su pareja y tiene 65 años, cuatro hijos y es contratista en una empresa pública.

La presentadora fue abordada por Leonardo Quezada, reportero de ´Los Hackers´ y aseguró en entrevista que con Roberto ha tenido otro tipo de noviazgo, por lo que se presume que este podría llegar a marcar historia en la vida de la presentadora.

“Lindo, tranquilo, con Roberto he tenido otro tipo de relación. La seguridad que siento, la tranquilidad y la libertad dentro de lo bueno. Hay libertad, no ha esta presión,” expresó inicialmente Mariela, quien añadió que para ella es muy importante sentirse libre. “Es mi espíritu, eso no significa que no me quiera comprometer en algún momento, es lo lógico”.

Con respecto a como es la relación de su novio con sus hijos, Viteri señaló que muy bien, “mejor que con ningún otro. Roberto es un hombre bien plantado, real”, dijo.

¿Cuál fue la última relación de Mariela Viteri?

Fue en octubre del 2022 que la presentadora de televisión, Mariela Viteri, anunció que ya no habría un ´juntos por siempre´, con el italiano Raffaele Pontis, la pareja dio por terminado su proyecto de vida, hasta con anillo de por medio, tras más de un año y medio de noviazgo.

La actriz ecuatoriana reveló la noticia de su ruptura, en una entrevista con el medio de farándula ‘De boca en boca’, a quienes aseguró que el tiempo compartido con el italiano fue muy bonito, pero al final no resultó.