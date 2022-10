“Me obligó a bloquear a todos”: Mariela Viteri dio detalles de la relación tóxica que tuvo con el italiano Raffaele Pontis

La presentadora, Mariela Viteri, habló sobre la relación tóxica que mantuvo con el italiano Raffaele Pontis y reveló qué fue lo que hizo con el anillo que le dio, el día que le pidió matrimonio frente a su hijo Ricardo Mórtola.

En una entrevista para el programa ‘De Boca en Boca’, Viteri mencionó que prefirió devolverle el anillo a Pontis, porque le pareció una decisión sana. “Ya se verá si lo funde, si lo regala para la próxima novia o lo vende”, expresó Viteri.

Por otro lado, la también locutora señaló que ya había salido de una relación de tres años que para ella fue “horrible por las infidelidades” y luego de dos meses soltera comenzó otra “relación caótica”. Entonces y después de ese proceso necesita respirar.

En la entrevista mencionó que los celos fueron el detonante para culminar definitivamente la relación con el italiano. Sin embargo, Mariela no dudó en aportar detalles como las constantes discusiones y que incluso llegó a bloquear a algunos de sus contactos a petición del italiano.

“Él dice que yo estoy saliendo con alguien, eso me molesta. Además él me obligó a bloquear a todos los que un día me escribían, él me chequeaba el chat y yo los bloqueé a todos”

— Mariela Viteri en entrevista con 'De Boca en Boca'