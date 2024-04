¿Cinthya Coppiano no quiere tener hijos? La presentadora reveló el motivo por el que aún no se ha convertido en madre

Una pregunta que se suele repetir y que de cierta forma le causa dolor. La presentadora Cinthya Coppiano de 39 años, abrió su corazón de manera reciente para dar contestación a una interrogante que de acuerdo con ella, ya es habitual entre sus seguidores, y que de alguna manera resulta incomodad en su vida personal ¿Cuándo se convertirá en madre?

Para comenzar, la moderadora de ´Los Hackers´ aseguró que este es un tema que de cierta forma le cuesta abordar, puesto que ser madre es un deseo que si está en sus planes, sin embargo, es algo que a raíz de una enfermedad escapa de sus manos, al menos por el momento.

“Tengo 39 años y me han dicho desde los 30, por qué no tengo hijos. Han pasado 9 años y les quiero contar las razones por las que no he podido ser mamá. Yo tuve leucemia, pude salir del proceso gracias a Dios, porque tuve 7 médicos viéndome, lastimosamente me mandaron unas pastillas muy fuertes, que no las voy a recomendar porque soy muy responsable con lo que digo. Con esas pastillas no podía tener hijo (actualmente tengo 4 años con mi esposo) porque mi hijo me salía deforme”, explicó la también actriz.

Para nadie es un secreto que Cinthya Coppiano acumula cuatro años de matrimonio con el empresario español Agustín Prado, con quien se casó en junio de 2019, sin embargo, la ausencia de hijos en los esposos ha causado curiosidad en la audiencia.

Para cerrar, la empresaria quiso enviar un mensaje a los televidentes y cibernautas, haciendo énfasis en quienes manejan redes sociales, y que de alguna manera generan comentarios poco empáticos. “No me gusta que me pregunten por los hijos, porque yo sí quiero ser mamá, y quiero serlo de dos maravillosos niños este año, pero yo no puedo complacer a lo que ustedes me piden”, agregó.