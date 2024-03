¿Se queda o se va de Ecuavisa? Cinthya Coppiano se pronuncia acerca de rumores de su salida de ´Los Hackers´

Cinthya Coppiano se niega a salir de la mirada pública, la presentadora ha tenido un traspié tras otro desde su llegada al programa de entretenimiento de Ecuavisa. La también empresaria no ha parado de recibir hate y señalaciones, tras varias actuaciones que para muchos fueron calificadas de “desatinadas” y que incluso, llegaron a generar el rumor de su renuncia, razón por la que la presentadora decidió pronunciarse.

Ante la presunción de lo que se decía era una salida drástica y de huida, frente a lo sucedido con su ex compañero Héctor Alvarado, Coppiano dio versión y desmintió por completo la posibilidad de dejar el canal del cerro, donde aseguró sentirse muy cómoda.

“Yo no me bajo del cerro. Yo sigo en el programa. Y me encanta que ante mi presencia haya rumores”, es parte de lo dicho por la también especialista en marketing, quien cabe destacar, ni siquiera dio reversa a lo dicho en su comentario sobre José Vargas y su viaje internacional, opinión que muchos internautas y hasta el mismo Héctor Alvarado, señalaron de “denigrante”.

Ante la interrogante de cómo se sentía en el programa tras la renuncia del ex panelista y estilista profesional, Héctor Alvarado, Coppiano dijo: “Lloré un día porque... No puedo entender, de cuando tú dices una verdad, como muchos les ofenden. Y eso yo tampoco lo puedo controlar. Me da mucha tristeza de ver a personas que yo admiro y respeto y que desinformen y generen odio y rechazo”.

¿Qué pasó con Héctor Alvarado?

Fue en días pasados que la moderadora del espacio de entretenimiento quiso opinar acerca del staff de profesionales que se encargará de hacer lucir despampanante a la rubia en uno de los días más importantes de su vida, sin embargo, Cinthya Coppiano parece no haber elegido las mejores palabras al momento de explicar porque José Vargas no se encargaría de peinar a la también modelo, asegurando que el estilista no iba a asistir a Mafer por la simple razón de que ya tendría agendada una entrevista con una importante cadena de televisión, un comentario que para muchos, quitó el mérito a Héctor Alvarado y lo hizo quedar como un “reemplazo”.

El panelista se ofendió e incluso renunció.