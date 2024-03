“Simplemente dije una verdad”: Cinthya Coppiano hace aclaración sobre sus comentarios que provocaron renuncia de Héctor Alvarado

La presentadora Cinthya Coppiano emitió un pronunciamiento en pleno programa, ‘Hackers del espectáculo’, sobre su comentario que causó desagrado en el reconocido estilista Héctor Alvarado; al punto que dejó su puesto como panelista del espacio televisivo.

Comienza sus palabras señalando que ella no es una persona de “doble discurso” y que se muestra en pantalla tal y como es fuera de las mismas. “Real e imperfecta”.

Reconoció que los profesionales de la belleza nacional se han ganado el reconocimiento hasta en el ámbito internacional, y por ello es que el también estilista José Vargas será entrevistado en Telemundo.

Debido a ello, Vargas ya no se encargará del peinado que María Fernanda Pérez usará en su matrimonio. Esa labor para la boda ahora la realizará Alvarado, mientras que el maquillaje lo hará su colega Jinson Pineda.

Coppiano se refirió cuando dijo que Vargas tiene millones de reproducciones en redes, que es es “el chico más viral” y que lo respeta por su trabajo.

“Soy una mujer que valora cuando el ser humano trasciende y valora su esfuerzo (...) Se reconocer cuando el ser humano trasciende. José, Jinson, Héctor y Cinthya somos chicos de barrio”.

Destacó en ese sentido su evolución y logros obtenidos en el ámbito profesional: “esta chica de barrio ahora es vicepresidenta de una agencia internacional de marketing digital, está terminando de escribir su libro, está terminando de hacer otro, y preparando un. curso digital”.

En esa línea, la presentadora menciona que ha recibido críticas y pese a ellas está dando la cara. “Las piedras que me han lanzado no han sido para que yo retroceda. Al contrario, me han ayudado para superarme. Mi competencia, soy yo misma”.

Aclaró entonces que ella no ha denigrado ni menos menospreciado a nadie. “Eso no ha salido de mi boca, porque en mi corazón hay mucho amor”. Le dejó asimismo un mensaje a Alvarado:

“Héctor, querido, simplemente dije una verdad: A muchos les gusta y a otros los ofende. Por ello dedico este programa a esos chicos de barrio, emprendedores y soñadores”.

Insistió en que “ésta chica de barrio y otros chicos nos hemos superado. No nos hemos estancado en el pasado”.

Agradeció los comentarios positivos y también a los que no son buenos.