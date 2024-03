Mafer Pérez defiende a Héctor Alvarado de los comentarios de Cintthya Coppiano

En medio de la polémica que se ha generado entre Cinthya Coppiano y Héctor Alvarado, luego de que la conductora hiciera comentarios en vivo, durante un programa de ‘Los Hackers del espéctaculo’ más de una celebridad ha salido a defender al experto en belleza o a opinar sobre el tema.

Mafer Pérez es una de ella quién dijo “Héctor es una persona muy sencilla, muy humilde, muy humana”, a la vez que envió un mensaje directo a su amigo “no puedes dejar que lo que alguien diga de ti te afecte, porque hoy es esto, mañana será otra cosa”.

Así mismo, la estrella ecuatoriana también afirmó que “No veo correcto el tratar de crear una competencia o intentar tener un ganador o perdedor. Ambos se desenvuelven muy bien en su rama, la rama de la belleza. El sol brilla para todos”, dijo Mafer Pérez.

¿Qué fue lo que sucedió entre los panelistas de ‘Los Hackers del espectáculo?

Todo se originó luego de un comentario de Coppiano, donde indicaba las razones por las que José Vargas no se encargaría del peinado que María Fernanda Pérez llevará el día de su matrimonio. “No va a estar en la boda de Mafer Pérez y no la va a poder peinar, por la simple razón que se va a Miami, porque va a ser entrevistado por una cadena muy importante... por Telemundo”, contó la presentadora.

Este comentario no fue del agrado de Alvarado, quien será el encargado de peinar a la novia. “No estoy en este programa por generar una polémica o un rating. Yo vine a este programa con todo el respeto del mundo. Yo sí siento un menosprecio a nuestro trabajo o a nuestra condición de vida”, declaró en vivo. “Yo no tengo por qué venir a pelear por un maquillaje o por un peinado”, enfatizó.

Tras el incidente televisivo, Alvarado anunció en Instagram su salida del programa de Ecuavisa, la misma noche del martes 12 de marzo.

“Agradezco por tanto, no hay nada más lindo que la gratitud. He aprendido a amarme y amar cada proceso de mi vida junto con Jinson Pineda nadie sabe nuestro duro sacrificio de constancia y trabajo diario. Agradezco mucho a la oportunidad brindada a un canal maravilloso que siempre soñé llegar y que he vivido ese sueño, tan bonito pero real”, así fue como el maquillador inició su mensaje.