Virginia Limongi rompe el silencio y lanza su primera puntada tras rumores de ruptura con Cezar Augusto

Una cortina de humo empaña la realidad que vive Virginia Limongi y Cezar Augusto en su relación, la pareja que ha estado en boca de todos los medios de farándula del Ecuador bajo la presunción de separación, sigue sin confirmar o desmentir lo que se dice en sus nombres.

No fue hasta este martes 02 de abril que la presentadora asomó una primera versión o mejor dicho, una indirecta por medio de sus redes sociales, donde lejos de aclarar lo que sucede, solo da una reflexión que invita a no dar por sentado nada, por otro lado, el brasileño sigue inmerso en un silencio absoluto en sus redes sociales, donde solo se limita a publicar contenido de trabajo y de su hija.

“Suponer es natural. El problema no está en suponer, el problema está en que damos por hecho nuestra suposición y actuamos en función de lo que suponemos sin cuestionar ni cuestionarse”, es el texto que hace parte de una imagen compartida por la ex Miss Ecuador, donde tal parece intenta dejar en entre dicho, que lo que se presume podría no ser cierto, sin embargo, sigue sin desmentirlo.

De acuerdo con la versión de presunción que se maneja, los novios habrían puesto fin a su relación luego del ingreso del modelo brasileño a el reality de baile ´Soy el mejor´, los indicios que sugieren su quiebre se basan esencialmente en sus redes sociales, donde ya no se siguen y tampoco guardan ninguna foto juntos.

Según explicó la misma jueza del programa de TC Televisión, los rumores que corren en el canal, es que Virginia y Cezar habrían dejado de vivir juntos hace más de un mes, sin embargo, es una información que no da por confirmada, al tiempo que desmintió el hecho de estar involucrada con el brasileño, puesto que para vista de muchos, resulta muy coincidente el término de su relación con Fercho, con la presunta ruptura de Limongi y Cezar, sin embargo, Mafer pidió no manchar su nombre ni inmiscuirla en asuntos en los que ahora mismo no ve con ojos de intéres.