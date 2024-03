¡Mis juanetes y el sol! Los pies de Alejandra Jaramillo se llevaron todas las reacciones en redes

Alejandra Jaramillo no mira para atrás y mucho menos se retracta tras su último live que la llevó a recibir una ola de ‘hate’ en los últimos días donde recomendó tomar el sol porque “no da cáncer”. En su última publicación, decidió enseñar sus pies, motivo que encendió las redes con reacciones.

“Mis juanetes y el sol”, escribió la ‘Caramelo’, mientras recibía rayos solares en el balcón alzó su pies a manera de descanso y efectivamente sí se pudo notar que posee unos cuantos juanetes en sus dedos.

Pies de Alejandra Jaramillo (Captura)

“Muy bonitos pies ‘Caramelo’”, indicó un usuario; “vaya los juanetes no me había dado cuenta”; “los juanetes solo es la prueba de cuanto daño nos hacen los tacos amiga”; “muy bonita y todo pero mírale los pies”; “por qué las mujeres más bonitas tienen los pies más feos”; “mejor no hubieses mostrado los pies”; “¡Qué onda con los pies, por qué es necesario mostrarlos, no me gusta”; fueron algunos de los comentarios al conocer esta parte del cuerpo de la presentadora de Siéntese Quien Pueda.

Este es el tiempo que Alejandra Jaramillo recomienda exponerse al sol:

“Salir a tomar el sol por 20 minutos cada día, NO DA CÁNCER”, expresó indicando que ese es el tiempo que recomienda a las personas para “regular neurotransmisores como la melatonina y la serotonina, para dormir mejor, a tener mejor energía, eso y tantos beneficios más”, sugirió.

“Salgan a tomar sol, coman carne, pescado, grasas saludables, quiten el azúcar, harinas refinadas y procesados, hagan ejercicios, pero sobretodo, sean felices amigos míos. Vivan tranquilos, buscando criticar menos y respetar más”, fue lo que manifestó la esmeraldeña.

Críticas a Alejandra Jaramillo:

En los comentarios de X, miles de internautas aconsejaron a Alejandra Jaramillo que no comparta sobre temas médicos si no conoce a profundidad y sobre todo lo haga con expertos de dietas Keto. “No te metas en temas médicos”, exigían. “Ale, te sigue mucha gente, cuidad lo que dices·, dijo otro usuario.