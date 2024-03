Estallan de ira contra Alejandra Jaramillo por decir que el “sol no da cáncer”: “No te metas en cosas que no sabes”

La comunidad de cuatro millones de seguidores de Alejandra Jaramillo están enojados con la presentadora de Siéntese Quien Pueda por su último live donde entrevistó a Carlos Stro escritor de libros sobre alimentos y dietas cetogénicas, sobre los beneficios de la exposición del sol y a las luces infrarrojas. Su nombre es tendencia en X, donde expertos en salud han desmentido su video.

En su cuenta de Instagram, la ‘Caramelo’ comparte contenido sobre sus emprendimientos personales sobre estilo de vida y hasta humor. Pero, los usuarios consideran que hablar de salud, fue ‘haber metido la pata’, debido a los miles comentarios que generó su último video.

“El sol no da cáncer, cura de la enfermedad”, escribió en el pie de foto de la transmisión la ecuatoriana. En la entrevista, Jaramillo y Stro hablaron profundamente sobre temas médicos y argumentó sobre las empresas que venden cremas solares que están realmente obteniendo muchas ganancias.

Recomendados

Por su parte, el escritor español indicaba que su teoría “evolutivamente hemos llegado aquí por el sol, el sol es súper necesario. Antes los pacientes se curaban con el sol, pero desde que llegaron los antibióticos, el Sol quedó desplazado”, agregó. Esto, lo replicó Alejandra indicando que este astro “nos está sanando (...) nos está permitiendo llenarnos de energía, nos está curando por dentro, nos sintetiza diferentes hormonas que tenemos”.

En su entrevista no se detalló los minutos y las horas que las personas deberían exponerse al sol y esto causó confusión y malestar por parte de los seguidores. Esto, porque estudios científicos señalan la radiación ultravioleta como la principal causa del cáncer de piel, según indica el portal Cancer Reasearch UK, además de provocar envejecimiento prematuro, entre más problemas.

En los comentarios de X, miles de internautas aconsejaron a Alejandra Jaramillo que no comparta sobre temas médicos si no conoce a profundidad y sobre todo lo haga con expertos de dietas Keto. “No te metas en temas médicos”, exigían. “Ale, te sigue mucha gente, cuidad lo que dices·, dijo otro usuario.

“No sé a qué clase de médicos va Alejandra Jaramillo, pero a mi los doctores si me han mandado a tomar sol, por la vitamina D. Pero no puedes tomar el sol a la hora que te dé la gana ni el tiempo que te dé la gana. Decir que el sol no da cancer es demasiado ignorante de su parte”, escribió otra internauta.