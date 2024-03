Este es el tiempo que Alejandra Jaramillo recomienda exponerse al sol luego de miles de críticas por decir que no da cáncer

Este es el tiempo que Alejandra Jaramillo recomienda exponerse al sol luego de miles de criticas por decir que no da cáncer (Captura)

Alejandra Jaramillo no mira para atrás y mucho menos se retracta tras su último live que la llevó a recibir una ola de ‘hate’ en los últimos días donde recomendó tomar el sol porque “no da cáncer”. Sus declaraciones hicieron que doctores y estéticas den sus recomendaciones en cuanto al sol para evitar manchas y sobre todo enfermedades.

La ‘Caramelo’ se mostró tomando el sol y respaldó lo dicho por ella, asegurando que reafirma y mantiene sus palabras donde aclaró que ella ni su experto recomendaron que se expongan al sol “como focas en Galápagos”.

“Salir a tomar el sol por 20 minutos cada día, NO DA CÁNCER”, expresó indicando que ese es el tiempo que recomienda a las personas para “regular neurotransmisores como la melatonina y la serotonina, para dormir mejor, a tener mejor energía, eso y tantos beneficios más”, sugirió.

“Salgan a tomar sol, coman carne, pescado, grasas saludables, quiten el azúcar, harinas refinadas y procesados, hagan ejercicios, pero sobretodo, sean felices amigos míos. Vivan tranquilos, buscando criticar menos y respetar más”, fue lo que manifestó la esmeraldeña.

Críticas a Alejandra Jaramillo:

En los comentarios de X, miles de internautas aconsejaron a Alejandra Jaramillo que no comparta sobre temas médicos si no conoce a profundidad y sobre todo lo haga con expertos de dietas Keto. “No te metas en temas médicos”, exigían. “Ale, te sigue mucha gente, cuidad lo que dices·, dijo otro usuario.

“No sé a qué clase de médicos va Alejandra Jaramillo, pero a mi los doctores si me han mandado a tomar sol, por la vitamina D. Pero no puedes tomar el sol a la hora que te dé la gana ni el tiempo que te dé la gana. Decir que el sol no da cancer es demasiado ignorante de su parte”, escribió otra internauta.