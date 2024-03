Carla Bucaram llora en vivo porque no quiere tener 30 años y “parecer una señora”

La influencer, Carla Bucaram, rompió en llanto, cuando uno de sus seguidores le recordó que pronto cumplirá 30 años. En sus redes sociales, la guayaquileña no pudo contener las lágrimas cuando dijo que no quiere ser una señora.

Al leer el comentario de un seguidor: “Pronto serán 30″. En ese momento, la modelo comenzó a llorar y dijo: “Yo no quiero tener 30 años, no se como me veré pero no quiero”, dijo en llanto.

“Estos comentarios sí me duelen. No me duele que me pongan que estoy fea, que estoy gorda, que tengo la nariz fea. A mi me importa que me digan que parezco una señora”, finalizó y ya no pudo hablar más porque seguía envuelta en lágrimas.

Bucarán compartió su respuesta mediante un video en TikTok, donde aparece llorando con el maquillaje derramado.

Recomendados

Tras la viralización de este clip, comenzaron a llover las críticas y burlas por cuestionar su reacción y no aceptar su edad. Muchos de sus seguidores se identificaron con ella porque temen cumplir años, pero otros no comparten su opinión y agregan que exagera.

Carla Bucaram tiene actualmente 24 años.

Por otro lado, seguidores se tomaron la situación con humor y le sugieren a la influencer Carla Bucaram trabaje en En Contacto. Cuenta que, por su facilidad para llorar, está apta para ser presentadora de este matinal.

Después de este video, la creadora de contenido no se ha manifestado.