¡Otra que no soportó! Carla Bucaram abandona ´Desafío a la fama´ Esto fue lo que dijo

Tal parece que ´Desafío a la fama´ resultó ser mucho más difícil de lo que muchos de sus participantes esperaban, este jueves 12 de octubre, en la que es su tercera semana de programa, Carla Bucaram anunció de manera inesperada su salida del reality de Ecuavisa.

“Allan voy a extrañar tus gritos cuando alguien entre y voy a extrañar darte tus pastillas de la alergia. Diego de verdad te voy a extrañar mucho, mucho, mucho porque de verdad fuiste como un hermano para mí aquí, Ema también y Mare, le dije a Mare hace poco que todo el mundo tiene conflictos, una casa donde no hayan conflictos es falso, yo no soy una persona conflictiva”, fue parte de las palabras de despedida dichas por la influencer, quien ya parecía haber establecido alianzas dentro de la casa-estudio, sin embargo, todo apunta a que al igual que Wagner, no soportó el aislamiento.

Luego de un momento de risas y comentarios irónicos por parte de sus compañeros luego de que ella dijera no ser conflictiva, Carla aseguró que el reality demandaba estar en constante movimiento: “Esto es un juego y tampoco vas a estar sentada o callada hay que mover eso”, dijo.

Es así como este mismo jueves tras la incorporación de César Veiga, el integrante que faltaba para consolidar el grupo, otro abandona el desafío.

Cabe destacar, que tras la reciente salida de Carolina Jaume del programa del canal del cerro, el ambiente dentro del reality se ha tornado cada vez más tenso entre los desafiantes, quienes ya han tenido nuevos roces, sin embargo, tal parece que César Veiga, ha pasado a ser el agente promotor de paz y distracción de turbulencias por parte de la producción para esta nueva semana.

Hasta el momento, el contador para los desafiantes que abandonan marca dos: Wagner y Carla Bucaram.