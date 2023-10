Nathalia de ‘Desafío a la Fama’ asegura que nunca ha pensado en Antonio como más que un amigo

Todo parece indicar que el amor que estaba creciendo entre Nathalia y Antonio en la casa de ‘Desafío a la fama’ dejó de florecer. En el capítulo del 8 de octubre, todos los participantes fueron invitados al salón de la casa para una rueda de “pin pong”, donde el presentador le haría preguntas a los creadores y estos debían responder con sinceridad.

Aunque el primer tema que se tocó fue sobre los inconvenientes que ha tenido Sebastian Tamayo con el resto de los participantes, luego pasaron a interrogar a Nathalia Espinoza, que es la chica trans del reality y a Antonio.

El presentador Fernando Gallardo, fue directo con Nathalia y le preguntó porque se habían distanciado ella y el chico animador de eventos. La modelo y actual Miss Trans Ecuador 2023 fue directa y respondió que ella decidió alejarse luego de que Antonio le diera a entender que ella no era su tipo.

“Siento que lo estoy está haciendo quedar mal, al menos eso es lo que percibo, luego de lo que conversamos. Creo que en mi cabeza confundí mucho las cosas. Le agarré mucho cariño fue la química de entrada, fue con quien más compartí desde que entré que no se malentienda esto”, dijo Nathalia delante de sus compañeros.

También añadió que en dos ocasiones durmió con él, pero nada pasó entre ellos. “Entonces, le tengo cariño al chico, se lo he dicho a varias compañeras y lo extraño, pero creo que es lo mejor hasta que el se sienta seguro de sí mismo”.

De igual forma, Nathalia dijo que ella no busca ser un problema para él, porque no sabe que podrían estar diciendo las personas fuera de la casa estudio, los seguidores del reality. “Él no sabe lo que puede estar diciendo la gente allá afuera. y que pienses que Natalia es una aprovechada porque tiene 33 y él tiene 23. No quiero que pase eso”

“Él me dejo saber que dejaramos que las cosas fluyan, luego me dijo que no soy su tipo, me confunde. Entonces prefiero evitar”, finalizó.

Antonio no se quedó callado y dijo que Nathalia había estado celándolo, que si le había pedido espacio, pero no que lo rechazara “porque soy el único hombre que la ha tratado como una mujer desde que estamos acá, porque así la percibo yo que es”.