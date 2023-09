¡OMG, qué peligro! Así se presentó Carla Bucaram como parte del nuevo reality “Desafío a la Fama”

“La diva de TikTok, Carla Bucaram, será parte del nuevo reality “Desafío a la Fama”, así fue presentada en redes sociales. La tiktoker ecuatoriana será parte del elenco de famosos que se enfrentará a nuevos creadores de contenido en este proyecto televisivo.

Uno de sus fuertes será su personalidad, la cual la ha hecho destacar en TikTok y llegar a casi los 300K seguidores. “Al fin una carita nueva, eso va a estar bueno”, es uno de los muchos comentarios que, en su mayoría, expresaban su curiosidad y aceptación de su participación en el reality.

“Por ella veré el programa”, afirma otro de los comentarios del reality que iniciará el 25 de septiembre.

Carla Bucaram: en redes sociales soy sin filtros, ni poses

Carla Bucaram es también modelo y emprendedora, que se ha popularizado en sus distintas plataformas digitales por su espontaniedad. A diferencia de otros creadores de contenido ella se ha diferenciado por ser lo más orgánica posible, sin filtros, sin poses, y casi siempre al natural (sin maquillaje), como se puede ver en los videos que comparte en TikTok, la plataforma donde es más reconocida.

“Soy emprenedora desde que tenía 15 años, tengo un emprendimiento de sombreros de paja toquilla, hago videos en redes sociales, soy comprometida, alegre. Una de las bases que más me destacan, es la humanidad, siempre me pongo en los zapatos de los demás y amor hacer labor social. Me gusta cuando la gente ya me conoce y se da cuenta que no soy un personaje”, dijo para Nueva Mujer cuando fue portada de la edición número 51.

Su primer trabajo fue de modelo a los 15 años, ese trabajo duró 2 años. Ahora se dedica a ser influencer, y siempre está enfocada en hacer de todo. Le gusta cuidar el medio ambiente, viajar, comer... “me gusta todo lo que me haga sentir viva, y eso disfruta también la gente al punto de sentirse identificados y disfrutar de mi contenido”, indicó en esa entrevista.