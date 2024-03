Así reaccionan las redes acerca de la pronunciación de Alejandra Jaramillo desmintiendo cobro de póliza de Efraín Ruales

Han pasado poco más de dos años desde que tuvo lugar el asesinato del presentador Efraín Ruales, y, desde entonces, han sido muchos los rumores que han surgido en torno a su caso, desde las causas que motivaron su crimen, hasta lo que pasó después de su muerte con relación a sus familiares y el dinero que habría dejado, el cual en algún momento se especuló, habría quedado en manos de quien fue su novia, la presentadora Alejandra Jaramillo, una presunción que la ecuatoriana se pronunció para desmentir completamente.

Ante estas declaraciones, las redes no tardaron en reaccionar, creando dos bandos de opiniones a favor y en contra de lo dicho por la ´Caramelo´, unas que defienden sus palabras, mientras que otros siguen dando pie al rumor del cobro de póliza.

“Eso es lo que dice ella... pero en Ecuador se sabe que por eso ella se fue a Miami / ¿Y si le dejó un seguro de vida! Cuál es el problema? No entiendo? / Ni ella se lo cree en fin allá ella y su conciencia y el por que salió huyendo... / No se necesita estar casada para cobrar un seguro de vida.... Se puede dejar asegurado a quien quieras estés o no estés casado!!! / Obvio que Alejandra Jaramillo nunca va a admitir ante la gente que cobró el seguro de Efraín, no solo eso, también recibió regalos de Daniel Salcedo uno de los principales sospechosos de la muerte de Efraín que hoy es prófugo de la justicia, por todo eso Alejandra huyó del país... infórmense bien / La gente como siempre hablando y juzgando creyéndose Dios”, son algunos de los comentarios dejados en el post.

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo?

“Algo que me sucedió a mí cuando pasó lo de Efraín y yo me mudé para acá, fue que salió una noticia mal infundada, fue un invento de una página de manera maliciosa, diciendo que yo había venido a Estados Unidos a cobrar un seguro de vida que él me había dejado, algo que es completamente falso y lo vienen inventando y otras personas reforzando desde hace ya varios años, porque esto sucedió en el 2021 y yo me mudé en noviembre del 2021″, explicó inicialmente la panelista de ´Siéntese quien pueda´.

Asimismo, Alejandra Jaramillo agregó que esta teoría es completamente falsa, puesto que ella nunca llegó a casarse con el también actor: “Yo jamás vine a cobrar ningún seguro, yo no estaba casada con Efra, yo fui su novia, y obviamente cuando pasó todo lo que pasó, al él no ser padre, todo lo que él tenía le corresponde a su mamá”, dijo.