“Ya no me involucren en temas que ya pasaron”: Héctor Alvarado pide poner fin a la polémica en su nombre

Héctor Alvarado ya no quiere seguir figurando en torno a las polémicas, el estilista profesional y también ex panelista de ´Los hackers de la farándula´ se pronunció de manera reciente, para pedir un alto a las entrevistas y abordajes que solo buscan dar seguimiento al impase de palabras que vivió en días pasados con la presentadora Cinthya Coppiano.

Fue por medio de sus redes sociales que el integrante del ´Dúo del Ecuador´ solicitó el cese a estas menciones que de alguna manera solo tratan de traer a flote temas que para él ya han quedado en el pasado.

“Deseo con todo mi corazón que ya no me involucren ni me pregunten por temas que ya pasaron”, es parte del mensaje compartido por Héctor, donde además aclara que actualmente ya no hace parte de ningún proyecto televisivo, luego de lo que fue su drástica salida del programa de Ecuavisa.

Recomendados

Héctor Alvarado vivió una experiencia corta sobre la magia de la industria televisiva, luego de que a poco menos de un mes de haber ingresado al espacio de farándula del cerro, la moderadora y quien era su compañera de set, tuviese una disertación que para muchos fue “desatinada” ocasionando incomodidad en el estilista profesional, lo que lo llevó a poner su carta de renuncia.

Ante esto, han sido muchos los titulares y opiniones que han salido a relucir para con esta temática, sin embargo, el profesional de belleza ya se mostró agotado de este debate.

Con relación a la presentadora, Cinthya Coppiano, esta se pronunció también en días atrás, pero para dar apoyo a su postura, asegurando entre muchas cosas que “es fiel así misma”, por lo que no cambió su opinión inicial, hecho que ha sido tela de debate y críticas en su nombre, sin embargo, la también empresaria ha mostrado no verse afectada por esto.