“Hoy me retiro de un programa excepcional”: Héctor Alvarado renuncia a ´Los Hackers´ tras impase con Cinthya Coppiano

“Agradezco mucho a la oportunidad brindada a un canal Maravilloso al que siempre soñé llegar y en el que he vivido ese sueño, tan bonito pero real”, es parte del texto plasmado en el post de despedida del ahora ex panelista del programa ´Los Hackers de la farándula´, Héctor Alvarado.

El también estilista utilizó su cuenta de Instagram para comunicar su paso al costado, tras el polémico impase vivido tan solo unas horas antes con la moderadora Cinthya Coppiano. La opinión de la presentadora no ha parado de ser criticada en las redes sociales y destaca como el principal detonante de esta tajante decisión.

“Agradezco por tanto 🙏🏻, no hay nada más lindo que la gratitud 🫶He aprendido amarme y amar cada proceso de mi vida junto con @jinsonpinedaoficial_ nadie sabe nuestro duro sacrificio de constancia y trabajo diario 🙌🏻 (...) Hoy me retiro de un programa excepcional y una producción bonita 👐🏻 quiero dejar todo mal entendido aquí 🙌🏻”, añadió Héctor Alvarado en parte de sus líneas, las cuales acompañó con una recopilación de los momentos vividos en su paso por el espacio de Ecuavisa.

¿Cómo fue el impase?

La moderadora del espacio de entretenimiento quiso opinar acerca del staff de profesionales que se encargará de hacer lucir despampanante a Mafer Pérez en uno de los días más importantes de su vida, su boda, sin embargo, Cinthya Coppiano parece no haber elegido las mejores palabras al momento de explicar porque José Vargas no se encargaría de peinar a la también modelo, asegurando que el estilista no iba a asistir a Mafer por la simple razón de que ya tendría agendada una entrevista con una importante cadena de televisión, un comentario que para muchos, quitó el mérito a Héctor Alvarado y lo hizo quedar como un “reemplazo”.

“José Vargas no va estar en la boda de Mafer Pérez y no la va a poder peinar por la simple razón de qué se va a Miami porque va a ser entrevistado por una cadena muy importante, va a estar en Telemundo, es el chico más viral, y saben qué, yo si lo respeto como artista como persona, como ser humano y como profesional. Él tiene más de 40 millones de reproducciones en sus plataformas y para mí, él hace un trabajo increíble”, palabras que cayeron como un balde de agua fría para el panelista, quien minutos antes habría sido confirmado por la misma Mafer, quien aseguró que Héctor es “siempre quien la peina”.

Ante estas palabras el panelista defendió su trabajo, asegurando que se sentía incluso “menospreciado” por el hecho de no haber tenido la oportunidad hasta ahora de viajar o ser entrevistado.

“Pido respeto para todas las personas, principalmente usted Cynthia, creo que por el hecho de que una persona viaje a Miami no tiene que denigrar a otra persona que no pueda ir a otro país porque no tiene una visa, nosotros somo personas trabajadoras hace mucho tiempo atrás, quizá no hemos sido entrevistados por una televisora extranjera, pero no viene al caso eso, yo no estoy en este programa por generar un contenido, una polémica (...) yo si siento un menosprecio a nuestro trabajo, o a nuestra condición ya sea personal o a nuestra condición de vida”, expresó Héctor Alvarado quien seguidamente se retiró del espacio en vivo.