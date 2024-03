Paola Farías arremete contra Cinthya Coppiano y le da lecciones de humildad: “Cuando uno es de barrio no solo lo dice”

Un remolino de reacciones que no cesan, a casi una semana de los comentarios vertidos por la presentadora Cinthya Coppiano sobre Héctor Alvarado, las opiniones no paran, la moderadora de ´Los Hackers de la farándula´ no ha parado de recibir críticas luego de su intervención calificada como “desatinada” para muchos, lo que ha puesto en tela de duda su disertación para más de un espectador, en esta ocasión, Paola Farías.

La también presentadora y conocida ´Cocotera´ decidió dar su opinión acerca de lo sucedido en días atrás, siendo bastante contundente y certera, al momento de afirmar que cuando alguien viene de barrio no necesita decirlo, si no demostrarlo.

“Cuando uno es de barrio, o uno es una persona humilde, uno no solo lo dice, uno lo demuestra con sus acciones y cuando uno se equivoca, porque sí, todos nos equivocamos todos tenemos exabruptos, a veces se nos sube la mostaza, pero al siguiente día uno recapacita y pide disculpas, pero es de humanos aceptar los errores y es de una persona sabia aceptar que te equivocaste y mejorar las cosas, es bastante destinado en serio y bastante arrogante el seguirte mofando de alguien, tú no sabes las circunstancias, no sabes cómo está el corazón de Héctor ni de Jinson”, expresó la también modelo, quien afirmo, que la forma de expresarse de la también empresaria, no concordaba con su discurso.

La moderadora del espacio de entretenimiento quiso opinar acerca del staff de profesionales que se encargarían de hacer lucir despampanante a Mafer Pérez en uno de los días más importantes de su vida, sin embargo, Cinthya Coppiano parece no haber elegido las mejores palabras al momento de explicar porque José Vargas no se encargaría de peinar a la también modelo, asegurando que el estilista no iba a asistir a Mafer por la simple razón de que ya tendría agendada una entrevista con una importante cadena de televisión, un comentario que para muchos, quitó el mérito a Héctor Alvarado y lo hizo quedar como un “reemplazo”.

“José Vargas no va estar en la boda de Mafer Pérez y no la va a poder peinar por la simple razón de qué se va a Miami porque va a ser entrevistado por una cadena muy importante, va a estar en Telemundo, es el chico más viral, y saben qué, yo si lo respeto como artista como persona, como ser humano y como profesional. Él tiene más de 40 millones de reproducciones en sus plataformas y para mí, él hace un trabajo increíble”, palabras que cayeron como un balde de agua fría para el panelista, quien minutos antes habría sido confirmado por la misma Mafer, quien aseguró que Héctor es “siempre quien la peina”.