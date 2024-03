Sube la polémica: Jinson Pineda sale en defensa de su compañero Héctor Alvarado, tras comentarios de Cinthya Coppiano

La polémica está a la orden del día para la farándula ecuatoriana, un reciente comentario vertido por la presentadora Cinthya Coppiano, ha hecho estallar la opinión pública y también la de varias de las celebridades del país, en contra de la moderadora de ´Los Hackers´.

Para vista de muchos, Coppiano habría “minimizado” el trabajo de su compañero de set Héctor Alvarado, haciendo un contraste o mención innecesaria y que incluso ha sido catalogado como “desatinada”.

La moderadora del espacio de farándula realizó ha una comparación que le ha valido una ola de criticas y que incluso fue reconocida como un “menosprecio”, por parte del mismo panelista del programa de Ecuavisa, ante esto, algunos conocidos del también experto de belleza, han salido en su defensa para dar reconocimiento a su labor, entre ellos, su compañero, Jinson Pineda, con quien integra el famoso ´Dúo del Ecuador´.

“Que nadie cuestione, compare o critique tu camino o proceso si no sabe cuanto te costó, cuesta crecer cada día, a veces nuestros logros para unos no son mucho, o nada incluso, pero solo tú sabes cuantas lágrimas has derramado por construir lo que tienes”, es parte de uno de los mensajes que el también bailarín compartió por medio de su cuenta en Instagram.

Las redes sociales se han volcado totalmente en apoyo a favor del panelista de ´Los Hackers´ y han criticado sin ninguna lástima la labor de Cinthya Coppiano.

¿Qué pasó?

La moderadora del espacio de entretenimiento quiso opinar acerca del staff de profesionales que se encargará de hacer lucir despampanante a Mafer Pérez en uno de los días más importantes de su vida, su boda, sin embargo, Cinthya Coppiano parece no haber elegido las mejores palabras al momento de explicar porque José Vargas no se encargaría de peinar a la también modelo, asegurando que el estilista no iba a asistir a Mafer por la simple razón de que ya tendría agendada una entrevista con una importante cadena de televisión, un comentario que para muchos, quitó el mérito a Héctor Alvarado y lo hizo quedar como un “reemplazo”.

“José Vargas no va estar en la boda de Mafer Pérez y no la va a poder peinar por la simple razón de qué se va a Miami porque va a ser entrevistado por una cadena muy importante, va a estar en Telemundo, es el chico más viral, y saben qué, yo si lo respeto como artista como persona, como ser humano y como profesional. Él tiene más de 40 millones de reproducciones en sus plataformas y para mí, él hace un trabajo increíble”, palabras que cayeron como un balde de agua fría para el panelista, quien minutos antes habría sido confirmado por la misma Mafer, quien aseguró que Héctor es “siempre quien la peina”.

Héctor Alvarado reaccionó de manera inmediata e incluso pidió abandonar el estudio.