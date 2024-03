“Si me haces algo, yo te pego”: Más detalles de la pelea del ascensor entre ex participantes de MasterChefs Celebrity

Una historia que ha cobrado vida propia y que cada vez añade más escenarios, hace algunas semanas atrás, Luciana Guschmer reveló que durante las grabaciones de MasterChef Celebrity en Bogotá, una de sus compañeras la habría amenazado con agredirla físicamente en el ascensor del hotel, y aunque no dio nombres, esta revelación ha traído consigo una respuesta tras otra.

En una de las más recientes entrevistas realizadas a la influencer, esta fue abordada por las declaraciones hechas por Macarena Valarezo, quien aseguró rotundamente que no tenía que ver con la amenaza de la que hablaba la creadora de contenido, sin embargo, Luciana asomó una indirecta que volvió a tener eco: “Yo conté en el pódast de Andrés Crespo algo sin nombre, sin nada y por ahí respondieron, pero al que le caiga el guante, que aguante”, dijo.

Ante estas declaraciones, la ex reina fue entrevistada por ´Los Hackers´ y dio más detalles sobre su relación con la influencer, explicando que ella si habría recibido una amenaza por parte de Luciana Guschmer, luego que esta le jugara una broma pesada.

“Hubieron un poco de fricciones, yo no tuve mucha intimidad con ella, conversamos que te digo yo, un par de veces, y no tuve intimidad porque a mí sinceramente si me molestaban ciertas actitudes que no me gustaban, mucha mala palabra, muchos comentarios desatinados y fuera de lugar, a mí si me molestaba, yo creo que a cualquier persona”, explicó inicialmente Valarezo.

Seguidamente, la presentadora también reveló que la también modelo si le habría jugado un chiste de mal gusto y que le molestó “me gritó en el oído”, dijo, al tiempo que agregó que solo alcanzó a voltearse con mala cara y ahí fue Luciana Guschmer quien le dijo:

“´Si me haces algo, yo te pego´, me sorprendí, y no dije absolutamente ni media palabra, ese día más tarde yo si me acerqué donde ella y le dije baja la guardia, primero no somos amigas, yo tengo un poco más años que tú. El malcriado encuentra Taita y mama en todo lado, si eso para ella es una amenaza, pues siento mucho”, expresó.

Por otro lado, Macarena aseguró que para su punto de vista, esta quizá podría ser una manera de llamar la atención de la influencer, puesto que mucho de lo que dijo sobre el actor Danilo Carrera, no fue cierto.