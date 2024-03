¿Qué exparticipante que trató de golpear a Luciana Guschmer? Esto es lo que se sabe

Luciana Gushmer ya no hace parte de MasterChef Celebrity Ecuador pero dejó toda una polémica a su paso, la influencer abandonó las cocinas de Teleamazonas y tras su salida, dejó en el aire una bomba de la que más de un medio e internauta está pendiente ¿Quién quiso golpearla?

Fue durante el podcast “Suerte Cruzada” con el actor Andrés Crespo, que la ex participante de MasterChef Celebrity Ecuador, reveló que una de sus compañeras la amenazó con golpearla, luego de esto, los medios se dieron a la tarea de buscar al posible rostro detrás de esta historia.

Ante esto, uno de los nombres que más adquirió sentido en esta interrogante, fue el de una reconocida presentadora, quien se pronunció y negó tajantemente tener algo que ver con la controversia del ascensor.

“Sabes qué, no tengo la más mínima idea, con Luciana no tengo ningún contacto, ni allá en MasterChef, ni después de MasterChef, después de MasterChef me imagino que debió de haber sido alguien que ella tanto molestó. Bueno, es que a Luciana creo que mucha gente tenía ganas de eso, es una niña bastante difícil y bastante conflictiva, pero bueno, ya se acabó MasterChef”, explicó la presentadora, quien dejó en claro que la creadora de contenido no era una de las celebridades más queridas dentro del programa.

¿Qué pasó en el ascensor?

“Estábamos subiendo el ascensor varias personas, entre ellas, una estaba una compañera a la cual yo le había hecho un chiste de mal gusto y la hice quedar un poco afligida, se podría decir”, empezó contando Luciana entre risas con Andrés, al tiempo que añadió que estuvo a punto de irse a los puños con quien era su compañera.

“Esta persona se quedaba en el piso 10 y yo junto con José Andrés Caballero, en el onceavo piso y a lo largo del ascensor, la gente se fue quedando y comenzaron a despedirse. Al final solo quedamos ella, José Andrés y yo, todos tranquilos y en eso, esa man se vira y me dice: “Si tu me vuelves a provocar te voy a golpear”, reveló la modelo.