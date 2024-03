Luciana Guschmer da más detalles de la mujer que le quiso pegar en MasterChef Celebrity Ecuador

Hace unas semanas se viralizó el podcast Suerte Cruzada donde participó Luciana Guschmer y reveló que durante las grabaciones de MasterChef Celebrity en Bogotá, una de sus compañeras la habría amenazado con agredirla físicamente en el ascensor del hotel.

La influencer dijo que había hecho una broma de mal gusto a su compañera y ya de regreso ella le reclamó y le dijo: “Si tú me vuelves a provocar, te voy a golpear”. De hecho, José Andrés Caballero fue testigo de lo sucedido según las declaraciones de la artista de 22 años.

En redes sociales habían mencionado que se trataría de Macarena Valarezo, pero esto no ha sido desmentido ni corroborado. De hecho, en otra entrevista a la exReina de Quito, ella negó rotundamente haber sido la persona que amenazó a Luciana, pero dijo que pudo haber sido mucha gente, ya que tenía conflictos con sus compañeros.

En una entrevista para los Hackers de la Farándula, la influencer dio más detalles: “Yo conté en el pódast de Andrés Crespo algo sin nombre, sin nada y por ahí respondieron, pero al que le caiga el guante, que aguante”, dijo.

Además, Luciana Guschmer cree que lo que sucedió ese día fue una “niñería, una inmadurez de su parte” y pese a que no reveló el nombre de la mujer, dijo que “si ella respondió, por algo será”.

Por su parte, dijo que todo eso quedó en el olvido y aunque no comprende por qué surgieron las cosas de esa manera con esa excompañera, no le parece que fue por envidia. “No creo, a esa edad no creo que la gente esté pensando en eso a una persona tan menor a ella, no creo que sea envidia”, finalizó.

Luciana Guschmer quedó en el Top 7 de la competencia siendo una de las cocineras más fuertes donde se llevó el cariño y las críticas por su forma de ser dentro del programa.