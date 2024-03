La emotiva despedida de Denisse Molina a su prima Paola Roldán: “Te acompañaré vestida de colibrí en cada paso que des”

Paola Roldán padecía de una rara enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la cual la mantuvo en cama desde hace tres años y el 11 de marzo de 2024 falleció sin elegir el día de su muerte aunque sí logró que la Corte Constitucional despenalice la eutanasia en Ecuador.

La lucha de Roldán por la despenalización de la eutanasia empezó oficialmente el 30 de octubre de 2023 y finalmente el 7 de febrero de 2024, la Corte reconoció el derecho a la eutanasia con siete votos a favor de nueve.

Su prima política, la periodista Denisse Molina siempre estuvo apoyándola desde el día cero con mensajes de aliento y de concientización a favor de una muerte digna. Roldán estaba casada con el primo de su esposo y desde ahí han entablado una hermandad.

Tras conocerse el deceso de Paola, Denisse, no dudó en dejar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde se despidió de su prima con imágenes de colibríes, como así la simbolizaban sus seres queridos.

“Hoy me levanté en este otro lado del mundo escuchando a los colibríes más alto…. Seguramente estabas ahí Pao, como alma libre , llena de magia y color….” yo te acompañaré vestida de colibrí en cada paso que des” me quedaré con esta frase hasta la eternidad…Procuraré abrir mi ventana cada mañana para observarte y verte más ! Vuela alto mi querida Pao como solo tú lo supiste hacer… dejas legado, dejas historia, tu nombre se convirtió en sinónimo de ejemplo, lucha, resiliencia y amor!…..Hoy no es un día triste, porque así lo pediste, es un día para sentirte más que nunca y agradecer por habernos cruzado en este camino de la vida y hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió Denisse.

Este emotivo y sentimental post fue acompañado de imágenes de un colibrí de colores y fotos de Paola Roldán antes y después de padecer la enfermedad.