Denisse Molina publica un mensaje de solidaridad con su prima, Paola Roldán, quien busca la eutanasia en Ecuador

Paola Roldán padece una rara enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que la mantenido en cama desde hace tres años y lucha por despenalizar la eutanasia en Ecuador. ELA afecta el sistema nervioso, a las neuronas del cerebro y la médula espinal, por lo que perdió el control muscular.

Con su equipo de abogados, la ecuatoriana de 42 años presentó una demanda a la Corte Constitucional de Ecuador para que se le permita acceder a la eutanasia, una práctica que no está despenalizada en el país.

La periodista Denisse Molina publicó un mensaje donde se solidariza con Paola, quien es su prima política ya que está casada con el primo de su esposo.

“Tengo la suerte, la dicha, la fortuna de conocerla y decir que somos primas. Desde que la conocí, cuando era novia del primo de mi esposo , sentí curiosidad de conocerla, de escucharla, de ser su amiga porque hay gente en el camino de la vida que tiene un don especial, gente con mente brillante, llena de sabiduría, de coraje, de fortaleza, de pasión que cautiva que te llena el corazón con cada palabra y va dejando lecciones de vida”, se lee en su publicación.

Expresó su admiración por Paola y recordó una larga conversación que tuvieron en Mayo cuando Denisse regresó a Ecuador. “Tú desde la cama y yo hipnotizada escuchándote hablar de la vida con resilencia y amor, pero sobre todo con gratitud. A pesar de las circunstancias, renegar no está en tu ADN, en tu corazón solo hay amor, compasión y legados. Sé que esta lucha que inicias no será fácil, pero llevará tu nombre, tu insignia, y muy aparte de lo que pueda yo opinar sobre un tema tan sensible como es la eutanasia, siempre te acompañaré en tus luchas y decisiones. Gracias por seguir enseñándome y acompañando.”Mona , te acompañaré en el recorrido de tu vida vestida de colibrí”.