Paola Roldán fabricó cápsula del tiempo para su hijo: le dejó regalos para sus cumpleaños futuros y una caja con recuerdos

Paola Roldán marcó la historia de Ecuador, desde que fue diagnosticada con ELA, comenzó su lucha para la despenalización de la eutanasia en el país y lo logró. Y cerca del mediodía de este 11 de marzo de 2024, Paola partió de este mundo, provocando la reacción y pesar del mundo entero.

El pasado 7 de febrero, Paola Roldán con sentimientos encontrados reaccionó a la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la eutanasia en Ecuador. “Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubo días donde pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí”, expresó Paola en ese entonces.

¿Quién tiene el monopolio de quién es Dios?



¿Quién es Dios sin libertad, compasión, solidaridad, empatía, amor, autonomía?



Ya me han calificado de atea, asesina, diabólica… y lo único que siento es enorme ternura por lo que debe ser vivir en el corazón con un Dios que juzga,… https://t.co/E2eJuhyUbE — Paola Roldan Espinosa (@PaolaRoldanE) February 15, 2024

Su lucha

La ecuatoriana era activa en redes sociales y fue ahí que compartió uno de sus dolores más grandes, ver crecer a su hijo Oliver, de casi 4 años.

Paola Roldán de 42 años, contó que durante un año le fabricó a su hijo una “cápsula del tiempo”, en cuyo interior hay regalos para los futuros cumpleaños del niño, recuerdos con ella, y escritos para los importantes momentos que le ocurrirán, como cuando salga del colegio, entre a la universidad y se enamore por primera vez.

“Ha sido difícil pensar en un símbolo para cada uno de estos momentos, sobre todo porque no sé qué le vaya a gustar o en quién se vaya a convertir mi hijo. No he querido que estos regalos se conviertan en un dictamen de lo que yo he querido para él, sino que cada vez le ofrezcan más libertad”, escribió en “X”.

Las últimas palabras que dedicó a su familia

Su padre, Francisco Roldán Cobo, dijo, mediante un comunicado: “Paola murió en paz y rodeada de su familia íntima”. Señaló que las últimas palabras que les dedicó antes de su deceso, fueron: “Les amo”. Asimismo, indicó que su hija fue una mujer luchadora y fue elegida como la mujer del año. Fue homenajeada por la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).

“Fue una mujer guerrera, valiente, luchadora que nos deja un legado a la sociedad ecuatoriana, principalmente a la gente que no tiene voz por haber luchado por este tema de la legalización de la eutanasia en Ecuador”, expresó su progenitor.