“Respeta mi carrera”: Stefany Paola respondió los comentarios de ‘odio’ de Tami Rivera

Las redes sociales están ‘calientes’ luego de todo lo dicho por parte de Tami Rivera en el podcast JODA con Jonathan Estrada y Dayanara, donde la modelo de OnlyFans ‘ninguneó' a Stefany Colcha, ex de Kike Jav, cuando hablaron de la última relación que tuvo el ‘youtuber’ con la publicista.

En esa conversación la Tamarita dijo que ella con Stefany Paola nunca fueron amigas, sino que ella era como una “asistente” para el cantante quiteño y de hecho, recordaron que Stefany Paola fue a Guayaquil en 2021 como su staff.

Luego en un juego, Estrada le preguntó a Tami: “¿qué se siente que te hayan puesto los cachos con la asistente de Kike Jav?”. Pero una voz en off, gritó: ¡Con la manager! y en ese momento, Rivera respondió: “No llega a manager”, arremetiendo contra Colcha.

Esto provocó la reacción de la publicista quien en un video manifestó que fue ‘denigrante’ en la forma que hablaron de ella y sobre todo pidió respeto, ya que ella ha estudiado con el esfuerzo de sus padres y el de ella mismo. “Te pido más respeto”, enfatizó.

Respuesta de ex de Kike Jav:

“Se sintió un poco denigrante que digas ni a manager llegas. No sé de donde sale esa nube mental que tienes. Pero, yo fui a apoyarle (Kike Jav) porque él sabe lo capaz que soy. Prefiero que me trates con respeto o mejor no me trates, así te lo tenga que repetir cien mil veces”, empezó diciendo Stefany en un video publicado en Facebook.

Paolita, como le dicen en las redes, muy molesta, también le recordó a la modelo que cuando ella trabajaba en una agencia de publicidad, la había contratado. “Ese siempre ha sido mi trabajo, pero yo ahora estoy del otro lado”, enfatizó.

“Me he quemado las pestañas trabajando, estudiando; mis papás se han sacado la madre para pagarme la universidad para que hables y digas “ni a manager llega”, expresó con molestia indicando que le duele que le digan así cuando a ella le ha costado llegar hasta donde está.

Stefany Colcha aclaró que nunca fue la asistente de Kike:

La publicista dejó claro que nunca fue la asistente de ‘El Cuy’ y que así lo hubiese sido, no deben referirse como una manera despectiva. “Empecé trabajando como ejecutiva de cuentas y terminé como directora de marketing en un instituto”, dijo.

“Siempre hubo una relación laboral. En 2021 empecé a trabajar con él y tampoco estuve en una relación sentimental mientras trabajé con Kike”, recalcó Stefany enfatizando que siempre respetó su trabajo y la relación que Tami tuvo con el cantante.

Los comentarios se han ido a favor de la publicista indicando que ella sí es estudiada y que no necesita de otros ingresos para vivir. También se solidarizaron por haber ‘denigrado’ su trabajo. “Trabajo es trabajo y tu tienes tu título universitario, no te rebajes a menos”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.