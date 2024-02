¡Se vieron cara a cara! Stefany Colcha y Tami Rivera juntas y con la familia de Kike Jav

Varios influencers se reunieron en una cancha de Quito para grabar un futbolín humano, pero lo que no se imaginaron es que se iban a juntar frente a frente a la ex de Kike Jav, Stefany Colcha, con Tami Rivera. El momento estuvo incómodo.

Jefferson Valdiviezo fue el que llevó a Stefany de sorpresa con la familia de Kike Jav y Tami. “Por qué no me dijiste nada, es respeto cachas, para mi y para ellos”. Luego al saludar, en su defensa la publicista dijo que ella no sabía a donde la llevaron. Se sentía incomodidad en el entorno.

Luego Kike Jav, muy molesto, le pidió a Jeff hablar en privado, donde ahí le reclamó por su actuar, ya que le pone en compromisos y sobre todo afecta su intento por regresar con Tami Rivera.

Stefany Colcha y Tami Rivera juntas y con la familia de Kike Jav (Captura)

Luego escogieron los equipos y Tami estuvo con la familia Morales y Stefany con los otros influencers. Pero, el mal momento no terminó ahí, porque no conformes, ya en el juego de futbolín humano, les colocaron frente con frente.

No se sabe qué pasaría después, si Tami y Stefany limaron perezas.