Kike Jav le pide a la novia de su hermano que se aleje y la reacción de ella sorprendió

El youtuber, Kike Jav, escogió una nueva ‘víctima’ para su nueva broma y resultó ser la primera novia de su hermano menor, Tiboros. El quiteño la citó al estudio con la mentira de grabar algún contenido, pero aprovechó primero para decirle que no está de acuerdo en la relación que mantienen y le pidió que se aleje por el bien de todos.

“Yo siempre le he apoyado a él en todo lo que ha querido hacer, pero sí pienso que está muy chiquito y tu también, tienen 15 años. Yo se que ahora, los chicos desde cortas edades ya tienen novios pero yo pienso que es muy pronto”, empezó diciéndole el ‘Cuy’ a Vale, quien empezó a mostrarse un poco incómoda ante las palabras de su cuñado.

“Sí se me hace raro verle salir con alguien y no es como para que te sientas mal ni nada. Realmente eres una niña buena, tranquila, sencilla y te has ganado el aprecio de mi familia pero considero que hasta ahí”, dijo el youtuber con tono serio, mientras Vale miraba al suelo muy desconcertada y triste.

“Yo les pediría que no traten de formalizar o de ilusionarse porque esa edad eso pasa, y yo no quisiera verle al Tiboros sufrir. Eso quería decir como pienso y siento. Pero realmente no quiero que estés con mi hermano”, acotó contundentemente.

Vale respondió: Pero, por qué no quieres, yo no le veo nada de malo.

Kike dijo que él todavía le ve a su hermano como un bebé y que se siente celoso por esas cosas y que no quiere que sigan juntos. Vale por su parte, se defendió indicando que su intención no es hacerle daño y que ni él ni los papás se han opuesto a nada por lo que no entiende la razón de esta decisión.

“Bueno no quiero discutir más sobre el tema, realmente solo aléjate de él, si quieres sean amigos pero no más allá y eso si te lo pido de favor y respetes mi decisión”, enfatizó.

Al final, Vale, un poco afectada aceptó y mencionó que se alejará de Tiboros y respetará la decisión de él. Cuando ya estaba a punto de llorar, Kike le dijo que era una broma.

“No Kike tu haces bromas feas y aparte has estado grabando”, agregó la joven un poco molesta, pero luego se abrazaron y todo quedó en buenos términos.

La reacción de la chica de 15 años sorprendió a los internautas indicando que fue muy madura. Esto, porque la joven defendió su postura con respeto y también diciéndole algunas verdades a Kike Jav. “Ni una se quedo callada La Vale.....bien bien...sabe enfrentar las cosas”, fueron algunos de los comentarios.

