El lujoso regalo que recibió Tami Rivera de un admirador de OnlyFans: “Para que deje de perder el tiempo”

Tami Rivera, expareja del youtuber Kike Jav, quedó impactada al recibir un lujoso regalo de un suscriptor de OnlyFans. El detalle llegó de Estados Unidos y la modelo de la página azul reveló más detalles de su admirador.

“Con mucho cariño para mi amor platónico. Gracias por aceptarme este pequeño detalle de todo corazón y para que no siga perdiendo el tiempo con quienes no la valoran. De parte de su fan número 1 desde New York”, decía la carta escrita a mano que estaba quemada los bordes y enrollada en una cinta. “Es muy detallista, romántico como en los tiempos antiguos”, fue la primera reacción de Tami.

La modelo indicó que ha recibido bastantes detalles de sus admiradores: desde chocolates y flores hasta ropa y maquillaje. Sin embargo, este nuevo admirador se contactó con Tami desde la cuenta de OnlyFans y le mencionó que le acepte un regalo que quería enviarle, pero ella nunca se imaginó que el ‘detalle’ iba a ser tan lujoso.

En el video, la creadora de contenido, sacó de la bolsa una caja pesada con el nombre de Versace. Al abrirlo, Tami se sorprendió al ver un reloj lujoso dorado. “Wow, se ve costoso en realidad”, indicaba mientras lo sacaba de su pedestal para probárselo.

“Está justo como a mí me gusta, muy delicadito y lindo”, expresó aunque le quedó grande por la cual tendrá que mandarlo a ajustar.

Reloj Versace (Captura)

El Versace Watch es tan pomposo que la influencer tuvo que escanear un código QR para autentificarlo. “No me lo esperaba, es un seguidor de la página azul y lleva suscrito desde hace mucho tiempo. Él siempre me sabía mandar propinas y ahora me mandó este regalo, como les dije él no vive en Ecuador”, enfatizó.

El precio del reloj es de 1395 dólares, según se estipula en la página de la reconocida marca.

