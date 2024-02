Conoce a la famosa ecuatoriana que se quitó seis costillas para estar delgada

La modelo Verónica Saltos reveló detalles de su reciente procedimiento quirúrgico para mejorar su figura. Así lo develó en una entrevista para los Hackers de la Farándula donde indicó que su operación consistió en la extracción de seis costillas.

Saltos indicó que se trata de una técnica internacional que recién está comenzando a implementarse en Ecuador y que implica la fractura de los huesos para lograr una apariencia más esbelta.

“Yo no busco la perfección, yo me hice esta nueva técnica, porque me pareció espectacular. Además, si buscara la perfección ya estaría con labios y pómulos puestos”, dijo en la entrevista.

Luego explicó que su procedimiento se trató de una remodelación de cintura donde le fracturaron sus costillas para que su figura se vea más delgada. Además, recalcó que ella no está recomendando este tipo de cirugías y que no es adicta a estos procedimientos.

Al final, la modelo no quiso revelar cuántas veces ha pasado por le quirófano, pero dijo que no han sido muchas. “Acaso estoy reconstruida”, comentó entre risas.

Verónica Saltos es comentarista de farándula Verónica Saltos en el programa Calientitos TV (YouTube) y es conocida por sus polémicas reacciones en contra de la relación de Alejandra Jaramillo y Beta Mejía.

