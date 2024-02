”No te doy más de un año y terminan esa relación”: Verónica Saltos una vez más arremete contra la relación de Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

Beta Mejía, pareja de Alejandra Jaramillo, actualmente es participante del reality show ‘Hoy día bailamos’, programa en el que recientemente protagonizó una polémica cuando estaba recibiendo las críticas del jurado. Su actuación obtuvo un uno de calificación, lo que no fue del agrado de Beta por lo que procedió a arrojar el micrófono al piso.

Esta situación lo ha puesto en el ojo del huracán para los panelistas de Calientitos, especialmente de Verónica Saltos, principal detractora de la relación que mantiene Alejandra Jaramillo con el colombiano.

Así lo hizo saber Verónica, quien no se guardó ningún comentario en contra de Beta Mejía: “mira ni por más polémica que tú quieras hacer en ese reality quedas bien parado. Quedas como un reverendo patán, como lo que eres, lo que te he venido diciendo durante este tiempo”.

La exchica reality explicó que ya no pensaba decir cosas negativas de la relación de Alejandra y Beta, sin embargo metió la pata y no lo puede defender: “antes de empezar el programa dije no voy a hablar más de esta pareja, voy a hablar bien porque hiciste un buen gesto con tu novia”, refiriéndose a los regalos que hizo Mejía a ‘La Caramelo’ en San Valentín.

Posterior a eso, Saltos iba a decir que debe pagar el micrófono que arrojó, sin embargo, fue en este momento cuando se desvió y empezó a arremeter una vez más contra Beta y en el acto hasta Alejandra, y su difunta expareja, Efraín Ruales tocaron parte: “y si tanta plata tiene, que no creo, porque aquí la que te mantiene, la que da viaje y todo es la que fue beneficiada, el día que falleció el otro, porque aquí nadie más se benefició de aquel dinero”.

Con esas palabras Verónica insinuó que los regalos que recibió Alejandra en realidad fueron pagados por ella misma, y no como hicieron ver en redes sociales donde el colombiano la sorprendía con estos detalles.

No suficiente con esas palabras, la presentadora de Calientitos agregó: “Entonces, me parece de tu parte un patán, bajo como lo que eres y corriente. Y cada vez que veo los TikToks, jamás le veo la cara a la Sra. Caramelo o al papá de ‘La Caramelo’ con una sonrisa, de que le favoreces tú como pareja a la hija, simplemente eres una persona equis en esa familia”.