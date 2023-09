Verónica Saltos le respondió indirecta a Beta Mejía: “Eres un gonorrea como hombre”

Sigue la polémica, Verónica Saltos no suelta los guantes de pelea, la presentadora de ´Calientitos´ no tardó en reaccionar a las recientes pronunciaciones del nuevo novio de Alejandra Jaramillo, Jonathan Betancourt, quien en días pasados publicó varias historias de Instagra donde se quejó de las críticas, y lanzó lo que parecía ser una clara indirecta para la comentarista.

“Yo les voy a decir una cosa, a mí no me molesta que hablen mal de mí, normalmente, los perros ladran cuando no conocen a la gente”, fueron las palabras del colombiano, quien terminó la frase entre risas.

Ante estas palabras, Verónica Saltos respondió; “Eres un gonorrea como hombre ¿Sabes qué? Yo esperaba que me responda una mujer, mira mi queridísimo Beta, eso que tú hiciste de responderle a una dama, eso lo hacen los poco hombres como tú, por eso te digo, yo no me confundo en lo que yo opino, yo jamás me confundo, pero si tú estas harto de las redes sociales ¿Qué haces respondiendo a Calientitos? porque me doy cuenta que no trabajas, ponte a generar”, soltó la presentadora.

Cabe destacar, que desde que la ´Caramelo´ y ´Beta´ dieron a conocer su noviazgo de forma oficial, Verónica Saltos no ha parado de dar su opinión sobre el influencer, a quien calificó como un “vividor” y “picaflor”.

“Recordemos que el señor en cuestión no es ningún angelito. El señor en todos los ‘reality’ que ha pasado se ha vacilado a quien se lo ha pasado encima, a quien se lo pasó por encima de él. Esperemos que a Caramelo no la tome como una de las tantas que pasaron por él. Esperemos”, dijo.

En una de sus más recientes pronunciaciones, la presentadora aseguró con relación a Alejandra que: “El tiempo a mí me dio la razón, ahí está, descarriada la caramelo, todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida, pero tú no puedes cambiar porque un hombre te lo pide que cambies, lo digo porque en el tiempo que estabas con Efraín Rúales, ahí si eras una santa paloma, ahora estás con el vividor de Beta”.