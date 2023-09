Beta Mejía rompió el silencio y envió indirecta a Verónica Saltos: “Los perros ladran cuando no conocen a la gente”

Cansado de los malos comentarios, así se mostró por primera vez Jonathan Betancourt, también conocido como ´Beta´ Mejía, el nuevo novio de Alejandra Jaramillo no ha parado de ser centro de miradas y criticas, luego de haber dado a conocer de forma oficial su relación con la ´Caramelo´, el colombiano es ahora trending topic para la farándula, en especial para una presentadora ecuatoriana, Verónica Saltos.

La panelista de ´Calientitos´ no se ha ahorrado ninguna palabra a la hora de hablar de la pareja, a quien inicialmente acusó de haber irrespetado la memoria del fallecido presentador y ex de Alejandra Jaramillo, Efraín Rúales, y, seguido a esto, señaló al creador de contenido de ser un “vividor” y a la ´Caramelo´ de intentar comprar su amor con regalos.

Ante toda esta ola de comentarios, el influencer parece haberse cansado, por lo que recientemente subió una historia, en la que dejó saber que piensa de las personas que lo critican. “Yo les voy a decir una cosa, a mí no me molesta que hablen mal de mí, normalmente, los perros ladran cuando no conocen a la gente”, fueron las palabras del colombiano, quien terminó la frase entre risas.

Verónica Saltos se ha dedicado a sentenciar cada acción o compartir de los novios, y ha calificado a Beta como un “picaflor”, entre muchas cosas. “Recordemos que el señor en cuestión no es ningún angelito. El señor en todos los ‘reality’ que ha pasado se ha vacilado a quien se lo ha pasado encima, a quien se lo pasó por encima de él. Esperemos que a Caramelo no la tome como una de las tantas que pasaron por él. Esperemos”, dijo.

En una de sus más recientes pronunciaciones, la presentadora aseguró con relación a Alejandra que: “El tiempo a mí me dio la razón, ahí está, descarriada la caramelo, todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida, pero tú no puedes cambiar porque un hombre te lo pide que cambies, lo digo porque en el tiempo que estabas con Efraín Rúales, ahí si eras una santa paloma, ahora estás con el vividor de Beta”.