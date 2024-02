Influencer confesó haber drogado y abusado de su novio: “Ni se movió”

La influencer conocida como “La Tremenda”, Dailyn Montañez, recientemente confesó como drogó y abusó sexualmente de su novio, Jordan Galván. Estas declaraciones generaron una ola de indignación ya que indicaron que el hombre fue víctima de abuso ya que nunca estuvo de acuerdo en cumplir esta insólita fantasía.

Montañez lo reveló en medio de una entrevista en Show Mariam Obregón, luego de que la presentadora le preguntara por una de sus fantasías sexuales. “Quería hacerlo eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?

Luego indica que un amigo de ella le dio una sustancia y eso se lo echó al trago de Jordan. “Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer”, le dijo el sujeto.

Dailyn Montañez conocida como La Tremenda creadora de contenido no conforme con admitir ante cámaras que drogó y violó sexualmente a su novio, admite también que le pegó a su pareja, el señor dice "Ella me pega porque me cuida" ESA MUJER MERECE CÁRCEL

Y eso fue lo que pasó, Dailyn Montañez hizo las prácticas sexuales sin el consentimiento de su novio. “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada”. Dijo entre risas, que lo desnudó y que comenzó a depilarlo para luego penetrarlo. Por su parte, el hombre dijo que no recuerda nada de lo que sucedió.

La “influencer” que se hace llamar “La Tremenda” (tremenda mierda de persona, será) es una ABUSADORA, que ha drogado, golpeado y violado a su pareja.

Lo cuenta como si fuera chiste abusar de alguien sin su consentimiento. Como si el abuso hacia un hombre fuera un chiste

ASCOOO pic.twitter.com/JkoMTNiMUf — 🍿𝐵𝓁𝓊𝑒𝓍 🎬 (@Bluex_9) February 18, 2024

“Yo no sabía, yo me levanté, tenía calor y me voy a bañar y cuando me estoy lavando (se toca el cuerpo) y dije ‘ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron’”, dijo el novio y la influencer que en medio de la penetración su novio se orinó.

Estas confesiones se volvieron virales en las redes sociales y causaron una ola de indignación por el trato no consentido que le dio la mujer a su pareja. Incluso indicaron que se trata de un delito penal y que debería ser castigada.

