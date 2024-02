Top 5 de los países latinoamericanos más infieles ¿Ecuador está en el ranking?

Las parejas tienen exclusivamente el 14 de febrero para celebrar el amor. Sin embargo, los solteros también merecen su día especial y por ello han escogido el día anterior a San Valentín para festejar estar solos, aunque en otros partes del mundo el 13 de febrero es el ‘Día del amante’ o el ‘Día del infiel’.

Esta última celebración surgió en Estados Unidos y con el pasar de los años diferentes países, en especial América Latina adoptó esta fecha.

El 32% de las personas encuestadas son infieles por ‘salir de la rutina’.

En conmemoración a este día, Gleeden una app de encuentros adúlteros dio a conocer los resultados de una encuesta, y revelados por El Tiempo, con la cual se determinó a los países más infieles.

El primer lugar lo ocupa Brasil, detrás se encuentra Colombia y México ocupó el tercer puesto como los países más infieles de América Latina. En cuarto y quinto lugar están Argentina y Chile respectivamente, según la información recopilada por la aplicación a partir de los usuarios inscritos en estos países.

Los datos revelados por Gleeden incluyen únicamente a los países dentro del top 5, así que todo indica que Ecuador no es un país infiel o al menos no demasiado, por ello no ingresó al ranking.

Así mismo, en la encuesta realizada a 8.780 usuarios de la aplicación, dijeron que los motivos por los que buscan una relación adicional son los siguientes:

39% son infieles por atracción sexual

32% son infieles por 'salir de la rutina'

‘salir de la rutina’ 26% son infieles para ‘cumplir sus fantasías’

3% son infieles porque no se sienten a gusto con sus parejas

Existe un 48% de personas que busca sostener una ‘relación estable’ con su amante. Flirtear con otra persona ayudaría a ser menos infiel, según un experimento psicólogico. (Imagen de Freepik)

El sondeo también menciona que el 52% de los encuestados busca en su amante un vínculo casual, mientras que el otro 48% busca sostener una ‘relación estable’.

Además, el 59 % de los encuestados afirmaron que estos vínculos ‘casuales’ pueden extenderse por meses, mientras que el 41% restante aseguró que son encuentros sexuales de una sola vez.

Así mismo, los encuestados revelaron que el 97 % de las parejas con las que sostienen este tipo de encuentros sexuales ocasionales conocían la condición de amantes, y el 3% aseguró ocultar esta información.