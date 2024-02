El triángulo amoroso entre dos policías: Encontró a su esposa siéndole infiel con su compañero de trabajo

El video de un oficial de policía se vuelve viral tras descubrir la infidelidad de su esposa con otro hombre dentro de su propia casa. El incidente ocurrió en Colombia, y ya ha circulado por todo internet.

Esta historia empieza cuando la víctima, agente de la Sijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia), decidió grabar la confrontación con su pareja, acusándola de engañarlo con otro miembro de la institución. El video, de más de dos minutos, exhiben al policía recorriendo su casa mientras expresa su descontento y sorpresa por la infidelidad.

“Llego a mi casa y me encuentro a mi esposa con este compañerito. Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, ¿cierto? Gracias”, son las palabras con las que inicia a grabar el hombre indignado.

La grabación, llena de tensión y drama, muestra la presencia del amante y su motocicleta dentro de su vivienda. A lo largo del video, la víctima de esta infidelidad constantemente agradece sarcásticamente a su mujer, Sara, y a su amante al mismo tiempo que les cuestiona si tienen algo que decir al respecto.

El ´mozo´, pese a ser descubierto y grabado, se queda quieto de brazos cruzados en una habitación. “¿Qué espera, paisano, que yo me vaya y usted se quede con ella solo o qué? Arranque mijo, arranque de acá. Arranque que es que yo vivo acá”, dice el hombre molesto. La respuesta del otro agente fue que le daba pena, y su compañero exaltado responder: “¿Pena?, pena me da la mujer que yo tenía. Yo como un marica trabajando y mi mujer con usted acá encerrados en la casa. Eso sí me da pena, eso sí me da pena a mí”.

El tercero en discordia también se defendió al alegar que ella “fue su esposa”.

La escalada del conflicto llevó a que otros oficiales se presentaran en el lugar, aunque para entonces el supuesto amante ya no se encontraba en la escena, pero dejó su moto como evidencia de su presencia.

En otro video, momentos después de los hechos ocurridos en el primero, se ve a la mujer infiel llorando y solicitándole a su esposo que se retire de la vivienda “Esta es mi casa. Lárguese... es mi casa... es que no sabe lo hijueputa que es, ahí si no es capaz de hablar, ahí sí no. Porque le eche a la policía se queda callado ¿Qué era lo que me iba a hacer?”

Policía encontró a su esposa y a su compañero de trabajo siéndole infiel

Estos fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales, reaccionando al video de la infidelidad:

“Este efectivo de la Sijín no solo le metió el pipí sino también la moto a la sala. Si pones la moto en la sala esa mujer es tuya para siempre”,

“Si el efectivo de la Sijin hubiera encontrado un flaco vago desgarbao del barrio con la mujer, ustedes creen que le da plomo y pata o actúa igual como en el vídeo?”

“Qué putas tienen ustedes en la cabeza “admirando” al man de la sijin porque no reaccionó de manera violenta contra su esposa. ¿Es lo normal no? Hablar y no irse a los golpes”

Este incidente ha generado una ola de reacciones en redes sociales, y también ha puesto en discusión temas como la fidelidad, la privacidad y la forma en que los conflictos personales se ventilan públicamente en la era digital.