El lado ‘pet-friendly’ de Salinas encanta a los turistas

Salinas es uno de los destinos costeros donde se puede disfrutar con las mascotas. En este cantón se pueden encontrar también hoteles que permiten alojarse con los peludos.

Además es muy común observar en la playa como los turistas disfrutan de paseos junto a sus mascotas.

“Me encanta traer a la playa a mis hijos perrunos. La playa para ellos es uno de sus lugares favoritos. Ellos por naturaleza saben nadar así que no me preocupa que se metan al mar, sin embargo, trato de disfrutar más con ellos en la arena. Me encanta visitar Salinas primero porque es un balneario seguro para las mascotas, además, puedo disfrutar junto a ellos de actividades como festivales deportivos y gastronómicos”, nos comparte Stefanía Bustamante, ‘mamá’ de Cookie, Luly y Broly, tres perritos Bulldog francés.

Stefanía Bustamante junto a uno de sus cachorros.

Y es que llevar a tu perro a la playa es una de las experiencias más divertidas que puedes vivir con tu amigo de cuatro patas. Tu mascota disfrutará al máximo de todos los olores y sabores del mar y de la playa.

Correrá sin parar porque a los perros les encanta la sensación de la arena bajo sus patas y la libertad que da un espacio natural tan grande.

Algunos son amantes del agua y no paran de correr hasta que llegan a la orilla.

Paseos por la playa con la mascota.

Para Claudia Torres, una turista que paseaba con su cachorro por la playa de Salinas, caminar por la arena con su perrito es un verdadero placer.

“Siento que mi cachorro se desestresa cuando viene a la playa. Verlo correr con libertad me encanta. Yo realmente amo esa sensación de estar en la arena con el”, comparte. Próximamente, los ecuatorianos vivirán el feriado de Carnaval y quienes no quieran dejar a sus mascotas en casa tienen como opción visitar Salinas, que cuenta con zonas pet-friendly.

No olvides esto si vas a la playa con tu perro:

Lleva su cartilla de vacunas actualizada por si se produjera algún imprevisto no deseado.

Un bebedero y abundante agua fresca.

Las mascotas disfrutan en la playa.