Alex Marín, el hombre con siete mujeres, entre lágrimas anuncia el divorcio con su primera esposa y la ruptura con 2 novias

Alex Marín, productor y actor de contenido para adultos, anunció la separación definitiva con su esposa Mía Marín, también actriz de contenido explícito.

El productor, se tomó el tiempo de grabar un video para sus redes sociales, en el cual agradeció y aclaró el motivo de su divorcio, además de la situación con otras dos mujeres quienes también son sus novias.

💔 Alex Marín rompió en llanto tras anunciar en sus redes su separación de Mía, luego de 12 años de matrimonio poliamoroso. pic.twitter.com/UiIdVXq18g — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 7, 2024

Mía Marín: la esposa

Ella es aún su esposa, con quien sí se casó, y estaban juntos desde hace 12 años. Alex mencionó que, por esa misma razón hablar de ella era delicado y entre lágrimas contó la razón por la que ahora están trámites de divorcio.

Mía ya no quería trabajar más con él, “con ella ya no tengo ningún lazo laboral y llegamos a un acuerdo económico sin pelear”, fueron las declaraciones que dio Alex.

Me siento triste, lloro algunas veces cuando veo cosas de ella, porque son 12 años”, dijo el actor de contenido explícito. Y pese a su dolor agregó entre lágrimas: ”ahorita quiero que esté feliz. Si duele porque fueron muchos años de estar con Mía, le deseo lo mejor en su nueva etapa”.

Marín recalcó que Mía “fue una excelente mujer, siempre me cuidó”.

Alex Marin viaja a Guatemala Alex Marin viaja a Guatemala

Las 2 novias

Jamileth Ramirez

Es una relación de hace 2 años. Alex menciona que ella quería tener novio, “ella me dijo quiero un novio para mí, una persona que me ame solamente a mí”. Sin embargo, a pesar de que él cree en el poliamor tenía sus dudas sobre que Jamileth tuviera novio dentro de su relación pues el otro podía ponerse celoso.

“Yo, por ejemplo, no soy tan celoso, poquito. Pero el nuevo novio iba a ser muy celoso”, dijo Marín. Entonces le pidió que esperara y mantuvieran su noviazgo por más tiempo, pero desde el año pasado Jamileth empezó a salir con otros chicos”.

“Actualmente, el hombre que anda con ella es un tipazo, me cae muy bien. Ver feliz a Jamileth es lo más importante”, manifestó el también productor. La situación entre los dos marcha muy bien, pues siguen trabajando juntos en proyectos, no hubo pelea y mantienen el contacto. “Al final de cuenta, ¿qué es lo que pasa?, creo en la libertad de la mujer. Ella es libre”, fue el comentario final sobre su relación con Jamileth.

Alex Marín, es conocido por su relación “poliamorosa” con las actrices porno Mía Marín, Yamileth Ramírez y Giselle Montes. @alexmarinmex

Giselle Montes

Es la madre de su hija, quien ya tiene otro novio y tampoco trabajan juntos, “pero cuando la necesito me ayuda”, dijo Alex Marín, además dice que con la nueva pareja de su ex se llaman mutuamente compadres y se apoyan.

Al igual que con su anterior expareja, Giselle también quería una pareja, un hogar. Al ser socios en algunas propiedades ella le pidió una de las casas “Es mía, pero también es tuya, vete para allá y se fue. Lo único malo, es que se llevó a mi hija. Si me dolió porque vivíamos todos juntos”, declaró Marín. Incluso el novio de Giselle, Carlos vivió con ellos y cuando pelean, Alex ayuda dandole consejos “porque la conozco desde hace casi 7 años”.

“Si en algún momento ella ya no quiere nada conmigo, no pasa nada, a final de cuentas toda la vida le voy a agradecer por mi hija y todos los años juntos”, agregó el actor de contenido explícito.

Alex Marín es conocido por sus múltiples novias y su polémico estilo de vida. @alexmarinmex

Finalmente, Alex Marín manifestó que no quería que recibieran odio: “No les deseo mal, no quiero que las ataquen. Ellas no son ningunas traidoras, tienen que hacer su vida, nada es para siempre, seguimos teniendo buena comunicación con todas”.

Y agregó que de Alex Marín queda mucho “yo tengo que seguir, tengo metas como todos en la vida”.

Ya que tenía siete novias, menos tres, ahora quedan cuatro, reveló que: “va a haber tres vacantes porque realmente me encantas las mujeres. La novia que este conmigo va a estar bien, feliz y si algún momento ya no quiere estar conmigo no pasa nada. Yo amo a muchas mujeres, y amo mis novias de verdad.