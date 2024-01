Carlos José Matamoros: “Si no me pagan, me encadeno afuera de Gamavisión en Quito”

BLN, el programa de competencias físicas transmitido por Gamavisión llegó a su fin después de 6 meses al aire. Sin embargo, los trabajadores exigen el pago de sus sueldos tal como lo ha manifestado el presentador, Carlos José Matamoros, quien promete tomar acciones más severas si el canal no cumple.

Matamoros, recientemente realizó un live en Instagram donde dijo sentirse “entristecido” ya que pensaba que en el tema de los pagos de sueldos la situación iba a ser diferente en “Gamavisión ya que es un canal del Estado”, expresó. “Si tu te esfuerzas por trabajar debes cobrar tu dinero”, y calificó este hecho como “un acto repudiable” porque según sus declaraciones todos los afectados cumplieron, tanto su trabajo como sus horarios. “Todos queremos recibir la paga. No le estamos pidiendo un favor, nosotros trabajamos es nuestro derecho cobrar nuestro trabajo”.

Luego en una entrevista con el medio digital de farándula, Calientitos, dijo que se encadenaría en los exteriores de Gamavisión si no le cancelan lo que le deben.

“Yo te puedo asegurar que si no me pagan yo me encadeno afuera de Gamavisión. Te lo juro por Dios, porque vivo en un país donde el gobierno debería protegerme y nadie debería deberme dinero en mi trabajo porque lo hago honestamente”, dijo en el programa.

El presentador asegura que la realidad de la situación del por qué BLN no estaba cancelando los sueldos, no es por falta de dinero, sino que hay una persona que está obstaculizando todo. “Pase lo que pase, hay muchos otros detalles que no los voy a decir, pero evidentemente sino cobramos el dinero vamos a tener que revelarnos”.

Para grabar ‘BLN el regreso’ Matamoros se trasladó a Quito, dado el fin del programa se regresó a a Guayaquil y dijo: “perdí mucho dinero, lejos de ganar, perdí”.

Matamoros tambié aprovechó su en vivo para hacer un llamado al Presidente del país. “Tenemos un presidente nuevo, que parece ser un hombre responsable, con principios, esperemos que no permita que personas simplemente por odio, porque no está de acuerdo con el contenido que se maneja o porque no les caemos bien, nos quiten lo que por derecho nos pertenece”.

Y agregó que si no hay resultados: “yo sí voy a decir quién es la persona que nos está poniendo el píe. Y esperemos, Dios mediante, nuestras autoridades nos defiendan porque somos ecuatorianos trabajadores y estamos pidiendo los haberes de nuestros trabajo.