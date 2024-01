El motivo por el que Carlos José Matamoros salió de la pantalla y está en un centro de rehabilitación

El presentador de BLN se internó en una clínica de rehabilitación, así lo dio a conocer mediante historias en su cuenta de Instagram, ¿cuál fue el motivo?

“Muchas personas me han estado preguntando por qué no me ven en pantalla. Les voy a compartir algo que para mí es un poco personal, pero también es muy importante. Hace unos días decidí ingresar a la clínica de recuperación en la cual pude liberarme de las drogas y alcohol hace mucho años porque hasta las personas que estamos en rehabilitación necesitamos ajustar emociones y mejorar situaciones que nos pueden agobiar”, dijo.

Carlos José Matamoros

Incluso bromeando mostró el ambiente y dice que ahora tiene hasta piscina, no como en sus tiempos. También mostró cómo los chicos juegan volley. Carlos José Matamoros ingresó a una clínica de rehabilitación hace 25 años para recuperarse de su adicción de drogas y licor.

Un día antes había publicado una fotografía de su paso por el lugar, recordando que pronto celebrará un cuarto de siglo de recuperación. ”Cuando las clínicas eran clínicas y de verdad rescataban adictos”, escribió en el post.

Se espera verlo en los próximos días en las pantallas animando BLN con Karin Barreiro tras estos días.