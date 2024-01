Mare Cevallos arremetió contra Betty Mata: “Una mujer cristiana que no tiene la capacidad de pedir perdón”

Una diferencia que no ha sido saldada, Mare Cevallos aclaró una interrogante que muchos internautas no paraban de hacerse ¿Por qué su odio contra En contacto? Y es que ya han pasado varios meses desde que la actriz estableció distancia y categoría con el programa de Ecuavisa, luego que el mismo sacara a relucir información personal y sobre la salud de la intérprete de ´Compañía 593´, desde entonces Mare no volvió a ´En Contacto´.

“¿Qué pasó con En contacto? No es realmente en Contacto, porque miren a mí los anclas de En contacto me caen super bien, me parecen buenas personas, pero lastimosamente es un programa que está manejado por una mala persona, la cosa es ¿Qué pasa con Betty Mata? simplemente yo no quise aceptar ser parte del programa porque no era una propuesta que para mí era viable y ella se molestó. Ella simplemente es una persona que no le gusta que nadie le lleve la contraria (...) para mí nadie es superior a nadie”, inició diciendo durante una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram la actriz.

Seguidamente, Mare añadió que no le cierra las puertas por completo al programa y que de llegar a recibir una disculpa, podría volver a asistir.

“Simplemente es una mala persona que tiene el programa hecho pedazos, es un chiste, el programa habló pestes de mí mientras yo estaba en el reality, mientras beneficiaban a otras personas, claro, porque les aportan en el circo. Es una persona que no practica lo que predica, una persona que es capaz de lucrarse de muertes, del dolor de alguien, es capaz de incendiar escándalos con tal de tener rating, el día que yo vaya va a ser el día en que al menos me pidan una disculpa. Una mujer cristiana que piensa en el prójimo no tiene la capacidad de pedir perdón”, dijo.