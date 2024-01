Carlos José Matamoros sobre su salida de BLN: “No le estamos pidiendo un favor, nosotros trabajamos es nuestro derecho cobrar nuestro trabajo”.

‘BLN el regreso’, el programa de competencias físicas transmitido por Gamavisión llega a su fin después de 6 meses al aire.

Karin Barreiro, presentadora del programa junto a Carlos José Matamoros, dio a conocer a través de un ‘en vivo’ en la cuenta oficial de ‘BLN el regreso’ que la razón de esta decisión se debe a la falta de pago de sueldos desde hace 4 meses.

Matamoros, recientemente realizó un live en Instagram, en la descripción se lee: “una vez más somos víctimas de la injusticia de un sistema engangrenado que lo único que hace es abusar del honesto” además etiquetó a las cuentas del Presidente del Ecuador, el Canal Gamavisión y el Ministerio del Trabajo.

En su transmisión, que se puede encontrar en su feed de Instagram, Carlos dijo: “me siento super entristecido porque pensábamos que la situación iba a ser distinta en Gamavision, ya que es un canal del Estado, en el tema de los pagos”.

“Si tu te esfuerzas por trabajar debes cobrar tu dinero”, y calificó este hecho como “un acto repudiable” porque según sus declaraciones todos los afectados cumplieron, tanto su trabajo como sus horarios. “Todos queremos recibir la paga. No le estamos pidiendo un favor, nosotros trabajamos es nuestro derecho cobrar nuestro trabajo”.

El presentador de Tv también agregó: “pase lo que pase, hay muchos otros detalles que no los voy a decir, pero evidentemente sino cobramos el dinero vamos a tener que revelarnos”.

Carlos asegura que la realidad de la situación del porqué BLN no estaba cancelando los sueldos, no es por falta de dinero, sino que hay una persona que está obstaculizando todo. “No quiero entrar en conflicto, pero sino nos pagan nuestra plata, porque no somos solo uno, somos un montón de gente que estábamos trabajando de forma honesta y sin embargo, nos están haciendo un daño terrible como personas”. Para ejemplo menciona la situación de Karin Barreiro quien tiene que mantener a sus hijos o su propio caso donde manifiesta que por primera vez en su vida está atrasado un mes en el pago de la pensión alimenticia.

Para grabar ‘BLN el regreso’ Matamoros se trasladó a Quito, dado el fin del programa se regresó a a Guayaquil y dijo: “perdí mucho dinero, lejos de ganar, perdí”.

Matamoros tambié aprovechó su en vivo para hacer un llamado al Presidente del país. “Tenemos un presidente nuevo, que parece ser un hombre responsable, con principios, esperemos que no permita que personas simplemente por odio, porque no está de acuerdo con el contenido que se maneja o porque no les caemos bien, nos quiten lo que por derecho nos pertenece”.

Y agregó que si no hay resultados: “yo sí voy a decir quién es la persona que nos está poniendo el píe. Y esperemos, Dios mediante, nuestras autoridades nos defiendan porque somos ecuatorianos trabajadores y estamos pidiendo los haberes de nuestros trabajo.

Finalmente hizo un llamado diciendo: “esta es una injusticia, debemos empezar a ser un país donde se respeten los derechos del trabajador”.

Esta no es la primera vez que es Carlos Matamoros se enfrenta a una situación similar, en el pasado, cuando trabajaba para Canal Uno no le pagaron hasta 5 meses.