Tami Rivera cerró ciclos con Kike Jav con este cambio de look

Tami Rivera se las dejó claros a todos: No va a volver a con el influencer Kike Jav. Esto, porque un cambio de look representa un cierre de ciclos y así ha decidido empezar el 2024 la modelo de OnlyFans.

La Tamarita compartió un video en su cuenta de Facebook, donde muestra el proceso de color en su cabello diciendo así ‘adiós’ a su larga cabellera de color negro. La influencer optó por un balayage de colores café y castaño claro.

“Me veo super diferente porque siempre he tenido el cabello negro y nunca me lo había tinturado, pero me encanta, ¿Les gusta?” dijo Tami al compartir su cambio de look a manos del estilista Chrstian Játiva.

Las redes sociales bromearon y le dijeron que se parece a Kerly Morán.

Tami Rivera se las cantó todas a Kike Jav:

En un video del hermano de Kike Jav donde Tiboros hizo todo lo posible para volver a juntar a la pareja, Tami confirmó que no volvería con ‘El Cuy’ porque tenía que madurar.

“Feliz año Kike que este año ya madures y dejes de ser un guagua y dejes de hacer cagad...”, comenzó a decirle Tami a Kike mientras intentaba zafarse de la cinta “Ya deberías cambiar...Tu sabes que yo te quiero mucho pero ya debes madurar”, dijo la modelo.

“Debes cambiar, debes dejar de tomar, and al gimnasio, recapacita”, dijo confirmando que no va a regresar con Kike.