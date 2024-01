Fin de la novela, el último mensaje que dedicó Paola Colcha a Kike Jav

Una novela que involucraba a un trío amoroso ha llegado a su fin. Stefany Colcha, Tamara Rivera y Kike Jav saltaron como los protagonistas en una “avalancha de sentimientos” que comenzó a estelarizar las redes sociales el pasado 2023 y finiquita este 2024.

Tami, en primera instancia, fue víctima de traición por parte del cantante. Posterior a ello, donde incluso se vinculó a Gonzalo Plata, el “Cuy” comenzó a salir con su extrabajadora y con ello forjaron una relación efímera.

Fue el pasado 28 de diciembre cuando Stefany aseguró que su vínculo no continuaría. El motivo: una broma de Tami donde quedó expuesto aún los sentimientos de Enrique Morales por su expareja y gran amiga.

Después de los comentarios vertidos por Rivera, Stefany no dudó en cerrar este capítulo pero sin antes dejar claro lo que siente por Kike y un mensaje de agradecimiento.

Declaraciones

“Él es el que me impulsó abrir la página de Facebook, Kike ve potencial y él me impulsó. No es que yo sea una aprovechada, él me grababa a veces. En verdad hicimos equipo.

Yo no tengo nada en contra, yo no nunca te culpé (a Tami). Lo que a mí me molestó fue la reacción de él. Yo sí de verdad quiero cerrar este capítulo. Solo no quiero discutir.

A Kike, volverle a agradecer. El hecho que no lo haga publicó no quiere decir que no esté agradecida. Creo que tienes una percepción equivocada, No quiero hacerme la víctima de nada y solo estoy dando una explicación de por qué terminamos”, respondió a Tami por acusarla de interesada.