Le cantó sus verdades, la respuesta de ex de Kike Jav a Tami Rivera

Paola Colcha, la última pareja de Kike Jav, no se calló ante los duros comentarios de la modelo de OnlyFans Tamara Rivera. La también DJ tachó a la publicista de interesada y poco agradecida, lo cual no pasó por alto.

[ Kike Jav se quedó sin pan ni pedazo, el tiktoker que Tami Rivera fue a ver a jugar fútbol ]

Un video de 10 minutos dedicó la comunicadora a la también expareja de Enrique Morales. En sus declaraciones, mostró su madurez y descartó el seguir peleando en redes sociales por un tema que ella da por cerrado.

“Para decir que soy una hipócrita primero debería conocerme”, empezó su réplica. Asimismo, dejó claro que con Tami apenas cruzó pocas palabras en escasas ocasiones, por lo que su cercanía es nula.

Paola rechazó que buscó interés en Kike, más bien se muestra sumamente agradecida con el quiteño por impulsarle a abrir sus canales en TikTok y Facebook. “Kike no es egoísta”, comentó.

“Yo no buscaba nada. Mi estrategia de comunicación sobre mí no ha cambiado. Hablemos desde un lugar de empatía, hablemos de un lugar de conocimiento. Si no sabes como son las cosas te recomiendo que no lo digas”.

“Te podría meter en problemas que no te consta. No me puedes decir eso. No sabes cómo se dieron las cosas (Kike Jav). Como recomendación también no hagas eso, yo no vine a discutir, no me interesa pelear contigo”, tachó.

La razón del fin de su relación

Fue le pasado 28 de diciembre que la joven Stefany Paola reveló que una broma ejecutada por Tami Rivera fue lo que detonó su ruptura. El mostrar un “supuesto nuevo novio” dejó claro que Kike aún no olvida; su expareja no está listo para empezar un nuevo camino.

“Se nota clarísimo que él sigue sintiendo cosas por ella. Solo hubiese querido que sea más claro conmigo”, apuntó.