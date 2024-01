“Sabías que él no te quería”: Tami Rivera reacciona tras la ruptura de Kike Jav con su novia

Kike Jav terminó el 2023 soltero. Al poco tiempo de la separación con Tamara Rivera, el ‘Cuy’ se dio una nueva oportunidad en el amor y empezó una relación efímera con la publicista Paola Colcha, duro pocos meses.

Paola dijo que ‘Kike’ aún guarda sentimientos por Tami, situación que quedó en evidencia cuando se jugó una última broma. Además, aseguró que las bromas que Kike le hizo no fueron de su agrado y las publicó sin su autorización.

[ La broma de Tami Rivera que causó la ruptura de Kike Jav con Stefany Paola ]

“Yo no sabía hasta qué punto era relación o contenido. Sí me sentí un poco utilizada. La gota que derramó el vaso fue una broma que salió recién, que Kike y yo no sabíamos que era broma. Estábamos en una cena hasta que llegó Tami con su supuesto novio, yo le vi como se puso Kike y yo me puse mucho más incómoda (...) Se nota clarísimo que él sigue sintiendo cosas por ella y está bien, solo hubiera querido que sea más sincero”, dijo Paola en un video publicado en su cuenta de Facebook.

La reacción de Tami Rivera

En un video, la modelo y Dj, mencionó que aclarará un tema en el que se la está vinculando. “Resulta que hace algunos días terminó la relación de mi expareja Kike Jav y ahora salen a decir que se ha terminado por mi culpa. Yo no tengo nada que ver”.

Sobre el video que hizo presentando a su “nuevo novio”, mencionó que no fue con la intención de hacerle terminar la relación, como algunas personas lo mencionan.

“Yo en el video estoy diciendo: “contraté un modelo para ver la reacción de mis compañeros de trabajo, amigos, influencers, invitados y creo que va a ir mi ex”. Simplemente fue eso. Yo ni siquiera estaba segura si iba a ir él con su novioa. Yo solo hice un video como los que hago, sin ninguna intención, a mí me da igual eso”, dijo la modelo de OnlyFans.

Tami Rivera Captura de pantalla

Como mensaje directo para la ex de Kike Jav, dijo que el creador de contenido y ella sabían que Tami iría a ese evento y accedieron a asistir, “la persona que tenía otras intenciones, no era yo”.

Sobre lo que mencionó Paola que se sintió utilizada, Tami le respondió sin pelos en la lengua y aseguró que Paola fue la que usó la situación para ganar seguidores y suscriptores. “Tú sabías que a mí me iba muy bien y tú abriste esa página azul hace algún tiempo, cómo para ver qué onda; pero no tenías suscriptores, nadie sabía de ti. Tú aprovechaste esa situación”,

Reveló que cuando Tamara y Kike era novios, ella era “hecha la cariñosa (...) No vengas a decir que te utilizó, sabías perfectamente que él no te quería, simplemente quería hacer una situación para darme celos”.

Sobre su relación con Kike dijo que le tiene mucho aprecio y gratitud, aceptó sus disculpas, pero no regresar con él. Además, le dejó un consejo, “aprende a estar solo, quiérete un poco más, valórate y deja de estar metiendo personas por dar celos”.